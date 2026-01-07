吃過被加價50%的碗粿 游淑慧：支持保障外送員權益，那消費者權益呢？

記者李鴻典／台北報導

立法院會6日三讀通過「外送員權益保障及外送平臺管理法」，有關外送員薪資報酬，明定每筆訂單基本報酬，不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於新台幣45元，每年將隨最低工資時薪調升比率公告調整。國民黨台北市議員游淑慧說，支持保障外送員權益，消費者權益呢？也能關心一下嗎？

游淑慧今（7）天表示，立法院昨天三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，明定每單外送期間換算時薪後，不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於新台幣45元，一單一計。大家都樂見未來外送員權益將獲保障。但被剝兩次皮的消費者呢？除了要付外送費，餐點還要被加價35%-50%

游淑慧指出，消費者付了配送費，聘僱外送員協助取送餐，對店家來說，等同消費者自行取餐，並沒有增加店家的成本；但大家都知道在外送平台上的餐點價格，也比店內價高35%-50%，「我最多曾吃過被加價50%的碗粿」。

消費者找了人幫忙拿餐，為什麼還要付多三、四成的餐費呢？因為平台跟店家抽成，店家就轉嫁到消費者身上。最賺的還是一樣是平台，最倒霉的仍然是消費者。

游淑慧進一步說明，在美國已經有一些州立法要求，平台抽成的上限，如果台灣一直沒有注意到對平台收費的規範，那麼此刻雖然立法保障外送員薪資，未來平臺為了自己的獲利，會不會又提高消費者的收費？或對特約餐廳的抽成？

游淑慧直言，擔心強勢且幾乎獨佔的外送平臺，為了要保障自己原本的豐厚獲利，最後所有的成本勢必會轉嫁給消費者身上。她呼籲，同時修法合理規範外送平台的各項收費及抽成，才能同時也保護我們的餐廳業者和消費者，

