吃醋暴走？見心儀女身旁有「他」 健身教練揮拳送辦

台北市 / 綜合報導

昨(18)日凌晨，台北市信義區上演全武行！一名羅姓健身教練對蘇姓女學員有好感，喝醉後看見女生跟另一名男子同行而產生醋意，邀約遭拒絕後，竟然朝著同行男伴揮拳攻擊，蘇姓女學員也在勸架過程中被推倒在地，當時被攻擊的同行友人受訪表示，自己完全不認識對方，街頭暴力相當可怕。

身穿白衣身形壯碩的男子，疑似喝醉酒，情緒相當激動，眼看場面失控，警方上前想要壓制，男子友人也想幫忙卻徒勞無功。羅姓教練VS.警方說：「不要過來啦，好啦好啦，你們兩個，我都沒在怕的啦。」

街頭全武行就發生在台北市信義區，18日凌晨3點多，這名白衣男子是一名健身教練，會這麼失控，就是因為他在吃醋。同行王姓友人說：「(羅姓教練)一衝過來，就是他先罵我三字經，然後他直接揮我一拳。」

蘇姓女子，跟朋友到台北市信義區喝酒，巧遇羅姓健身教練，教練喜歡她已久，看到她跟男性友人同行，心生醋意想帶走她卻被拒絕，居然對他揮拳攻擊，女學員想勸架，也被推倒在地，警方到場將他壓制在地。

對著鏡頭認真教學，羅姓教練身材壯碩，衝突當下朋友想攔也攔不住，10幾名警察想壓制，也費了九牛二虎之力，而事發又在人來人往的信義區，所幸沒有波及無辜，不過遭毆打的王姓男子回想當下狀況，還是心有餘悸。

同行王姓友人說：「我覺得非常可怕，我們後面有去警察局備案，他那時候就被反手銬在牆壁上。」

北市警信義分局三張犁派出所所長陳右霖說：「見羅姓男子酒後情緒激動，且有暴力行為，遂依法將羅男管束並帶返勤務處所。」健身教練疑似喝酒情緒失控，大鬧信義區蘇姓女學員跟友人已經提告，警方後續也將依傷害妨害自由等罪，移請北檢偵辦。

