吃錯加速老化！營養師揭「10種毀膚食物」 杏仁助皮膚更嫩

記者鄭玉如／台北報導

若想顯年輕不只靠保養。營養師高敏敏指出，拉麵、蛋糕等毀膚食物易致老化；酪梨、鮭魚、藍莓助養膚抗老。（示意圖／PIXABAY）

許多人追求青春永駐，但想要看起來年輕，關鍵不僅在於外表保養。營養師高敏敏分享「毀膚、養膚」食物各10種，毀膚食物包括拉麵、火腿、蛋糕等，長期食用會使皮膚老化、發炎、暗沉，養膚食物則有酪梨、鮭魚、藍莓等，有助於修復、延緩肌膚老化。

高敏敏在臉書粉專提到，維持膚況的關鍵不只是外在保養，每天吃進去的食物，也會影響肌膚老化速度，特別是敏感膚質的人，只要吃錯食物，恐促進發炎反應，膚況更容易不穩定，毀膚食物常見特色是高油、高糖、高鈉、加工多，長期攝取會讓身體處於慢性發炎狀態。

廣告 廣告

毀膚食物包括「拉麵、酒精、火腿、蛋糕、披薩、白麵包、糖果、巧克力、乳製品、可樂」，以酒精為例，加速水分流失，提升氧化壓力，細紋容易提早出現；火腿則是加工成分多，增加氧化壓力，傷害肌膚彈性；白麵包會使升糖速度快，促進糖化，肌膚鬆弛感增加；糖果及巧克力高糖、高脂，增加氧化壓力，促進老化反應；乳製品若過量攝取，加重老化負擔；可樂高糖低營養，不利肌膚代謝與修復。

養膚食物則是「酪梨、鮭魚、藍莓、高麗菜、綠茶、花椰菜、蘋果、檸檬、杏仁、番茄」，其中酪梨富含好油脂，幫助皮膚鎖水，穩定屏障功能；鮭魚含Omega3脂肪酸，有助降低皮膚發炎；藍莓抗氧化力強，減少自由基對肌膚傷害；高麗菜富含植化素，幫助肝臟解毒、代謝老廢物質；綠茶含有茶多酚，抗氧化又抗發炎；杏仁中的維生素E，幫助延緩肌膚老化；番茄的茄紅素抗氧化，保護肌膚免於環境傷害。

更多三立新聞網報導

迎小寒招財！命理師揭「6大開運法、禁忌」 早上別洗頭

男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿

客人被問載具「1超狂舉動」！店員看呆 一堆人點頭：網購很好用

強烈冷氣團來襲！急凍「2地」下探8度 下週一再一波

