吃錯堅果抗慢性發炎如請啦啦隊救火 醫推4正解滅火

國人健康意識抬頭，許多人會特意攝取堅果以抗發炎、護心血管，但這樣吃對嗎？減重醫師蕭捷健提醒，吃堅果養生若沒搞懂Omega比例，手上的杏仁、腰果只是好吃的零食，健檢紅字還是降不下來，救不了你身體的慢性發炎。

蕭捷健醫師在其粉專表示，想抗發炎，增加免疫力，需要的是Omega-6和Omega-3之間的平衡，前者是「防禦部隊」，負責啟動免疫反應，保護身體免受細菌攻擊；後者是「維和部隊」，負責調節反應，讓身體冷靜下來，不要過度發炎。醫師補充，現代人時常外食，大豆油、沙拉油，已經讓體內防禦部隊Omega-6爆量了。

此外，檢視民眾常食用含有維生素E和纖維的杏仁，其Omega-6與Omega-3比例為2010比1，這代表它是健康的食物，但對於平衡身體發炎這件事的幫助不大。醫師比喻，如果民眾想透過吃堅果來「抗發炎」，卻選了杏仁或腰果（125：1），就像是家裡失火（發炎），你打電話求救，結果來的是一群啦啦隊，沒有足夠的水（Omega-3）來滅火。

醫師強調，研究發現每週吃過7次堅果的人，死亡率降低了20％，但若想「抗發炎、護心血管」，就要吃富含Omega-3，能起到滅火功效的堅果，如亞麻籽（比例 1 : 4）、奇亞籽（比例 1 : 3）、核桃（比例 4 : 1）、夏威夷豆（比例 6 : 1），至於杏仁（比例 2010 : 1）、腰果（比例 125 : 1）、南瓜籽（比例 114 : 1），雖然Omega-3含量低，仍可當作健康的零食，適量即可。

醫師也提醒，美國心臟協會建議，堅果每日攝取量以一掌心大小、約30公克為宜，避免熱量過量。營養師譚惠蓁指出，堅果富含不飽和脂肪酸與膳食纖維，選購時優先選擇「無添加糖、鹽」的原味堅果，避免血壓上升，此外由於堅果普林含量不容忽視，痛風患者食用花生要注意代謝異常，導致尿酸升高；腸胃敏感者可能吃了堅果容易胃脹氣，也要適量食用。



