吃錯恐不孕又變胖！專家教你備孕、孕期、產後怎麼吃
從備孕、懷孕到生產，女性身心經歷連續性變化，期間若飲食不當，反而可能造成不孕、妊娠糖尿病、產後肥胖等問題。專家們指出，各階段的飲食重點各不相同，如備孕重在養卵、孕期養胎須分階段補充營養與體重管理，產後則以修復為主，再搭配足夠的睡眠、愉快的心情，更能順利平安地迎來新生命。
備孕期：原型食物為主，選擇抗氧化食物、優質蛋白質、好油脂
不少女性在準備懷孕或凍卵前，習慣透過高熱量補品「養身體」，但 TFC 台北生殖中心主任醫師李怡萱指出，過量油脂與加工食品會增加身體氧化壓力，若已達肥胖標準，更容易出現胰島素阻抗、荷爾蒙失衡，導致卵子品質下降、排卵異常、子宮內膜著床率降低，因此建議備孕婦女飲食應回歸原型食物、減少加工品。
TFC 台北生殖中心營養師唐維表示，深色蔬菜、莓果類與堅果不僅富含抗氧化營養素，也是備孕期熱量穩定又不易造成體重上升的選擇；蛋白質則應以低脂肉類、魚蝦等海鮮為主，減少身體發炎反應；油脂來源建議選擇鮭魚、橄欖油等富含 Omega-3 脂肪酸的食材，並以低溫烹調為原則。
李怡萱也提醒，飲食之外，睡眠與壓力同樣影響排卵與內分泌穩定度，長期處於高壓狀態，即使營養補充到位，也可能影響受孕結果。
孕期飲食分段管理，降低併發症、生產風險
成功懷孕後，飲食重點隨孕期階段轉變。懷孕初期是胚胎著床與器官形成期，但同時也是孕吐最嚴重的階段。此時須避免脫水與體重劇烈下降，飲食可少量多餐，以清淡、好消化為主，例如白吐司、蘇打餅乾、蛋或豆腐等蛋白質來源，幫助身體慢慢適應。
進入中期後，孕吐緩解、食慾回升，卻也是妊娠糖尿病與高血壓的高風險期。孕婦須特別注意血糖、血壓與體重增加速度，避免精製糖與含糖飲料，搭配高纖蔬菜與優質蛋白質，讓血糖波動更平穩，降低孕期併發症風險。
懷孕後期胎兒生長速度加快，但李怡萱強調，過量進補可能導致胎兒過大，增加生產風險，因此後期飲食應著重蛋白質、鐵質與鈣質補充，而非單純增加澱粉與熱量。
不少孕婦擔心孕期變胖而限制飲食，李怡萱表示，懷孕期間不宜減重，體重管理須依孕前 BMI 個別調整，搭配規律產檢、均衡飲食與適度運動，多數孕婦都能在安全範圍內穩定增重，有助於之後順利生產。
產後先修復再瘦身，錯誤飲食恐影響長期代謝
產後體態恢復，是許多新手媽媽的壓力來源，但唐維指出，生產後 3 個月內為修復期，過度節食可能影響荷爾蒙回復與哺乳狀況，3-6 個月進入體重穩定下降期，6-12 個月再進行體態重塑即可；惟月子餐須注意份量與營養均衡，不可油炸、過甜或攝取過量，讓體重以每週約 0.5-1 公斤的速度下降，較穩定也不易復胖。
李怡萱也提醒，曾出現妊娠糖尿病或子癇前症的產婦，產後仍需持續追蹤血糖、血壓與生活型態，避免影響中長期心血管與代謝健康。
文／周佩怡、圖／巫俊郡
其他人也在看
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
三酸甘油酯太高怎麼辦？外國營養師推薦20種食物降三酸甘油酯
三酸甘油酯是什麼呢？其實它是一種為了保護人體才會存在的血酯，不過過量就很容易引起心血管疾病，到底應該吃什麼才能降低過量的三酸甘油酯？以下將會介紹外國營養師推薦的20種食品。 三酸甘油酯是什麼？
不用瘦很多也有用！ 醫認證「做這1事」肝臟脂肪真的會降
「健檢報告上寫著脂肪肝，我還以為只是吃太油而已。」45歲的張先生體重從80公斤降到73公斤後，再次檢查時發現肝功能指數明顯下降， 這正是減重帶來的正面效果。根據肝病防治學術基金會2024年全台免費腹部超音波篩檢顯示，台灣脂肪肝盛行率高達53.3％，相當於每兩人就有一人面臨這項健康警訊。 脂肪肝為代謝共病無特效藥 減重改善發炎同時降低肝功能指數 雙和醫院家庭醫學科陳信儒主任表示，脂肪肝不只是肝臟問題，更是代謝症候群的共病症 ，若任其發展可能演變成肝炎、肝硬化甚至肝癌，同時也會增加心血管疾病風險。目前臨床上針對脂肪肝並無核可的特效藥物，生活型態的改變仍是最根本的解方。此外，減重不僅能改善生活品質，當體重減輕達一定比例時，還能顯著降低肝功能指數（如ALT），並改善肝臟的脂肪變性、發炎細胞浸潤以及肝細胞氣球樣變性，這對緩解非酒精性脂肪肝炎至關重要。 逆轉脂肪肝需飲食與運動並進 規律運動3個月有助減少肝臟脂肪堆積 飲食與運動的調整並不複雜，關鍵在於持之以恆。飲食方面建議採取熱量控制，將每日攝取熱量減少約30％，並增加蛋白質比例、選擇橄欖油與魚類等不飽和脂肪酸，同時攝取富含纖維的蔬果。運動則建議每
鼻竇炎奪命 高中生「感染至顱內」蓄膿急開腦搶救身亡
【緯來新聞網】一名高中男學生因發燒、全身不適持續5天未改善，被家人送往急診後，發現為嚴重鼻竇炎感染擴
陳文茜癌末血管感染手術失敗 醫師崩潰連喊三次太難了
資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近日坦承自己病情千瘡百孔，因人工血管反覆感染導致手術失敗，連經驗豐富的麻醉科主任都崩潰直呼「太難了」，讓外界相當關注她的健康狀況。
再這樣沾恐洗腎！醫點名「這5種調味料」要少碰 醬油膏、番茄醬都上榜
台灣飲食習慣「無醬不成餐」，黑白切、火鍋、乾麵、蛋餅，總要搭配醬油膏、沙茶醬或甜辣醬才覺得夠味。腎臟專科洪永祥醫師提醒，部分市售醬料的鈉、磷、鉀等含量較高，還有糖分、脂肪，慢性腎衰竭的腎友長期過量攝取可能讓腎功能持續受損、甚至走向洗腎，應謹慎食用。他也建議可改吃天然辛香料、香草等，為美食增加風味的同時也能保護腎臟健康。 醬料為何傷腎？醫師引述研究說明 有這些病況更應注意 洪永祥醫師說明，根據 2022 年發表於國際權威期刊《高血壓》（Hypertension） 的大規模研究顯示，長期攝取過量鈉離子，會導致腎內動脈壓力上升，損傷腎小球的過濾功能，對慢性腎病患者而言，可能加劇對腎臟的傷害。2021年《腎臟營養雜誌》一項研究則顯示，天然食物（如豆類、肉類）中的有機磷吸收率約四到六成，但加工醬料中常見添加「無機磷」，人體吸收率幾乎接近百分之百。腎臟排磷能力不佳的患者，可能引發「高磷血症」，導致血管鈣化。此外，也有不少番茄醬、甜辣醬為了口感，加入大量砂糖或高果糖漿，高糖對合併糖尿病的腎友更是雙重打擊。2023 年《美國腎臟病學會臨床雜誌》研究指出，高果糖攝取可能誘發尿酸上升，進一步促進腎臟間質纖
肚痛送急診竟「腸子全爛」！隔天不治身亡 醫嘆：上班像在走鋼索
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導臉書粉專「急診醫師碎碎唸」近日分享一起急診案例，一名患者因劇烈腹痛、冒冷汗送醫，醫療團隊即時介入並安排手術，最...
高中生鼻竇炎「蓄膿感染大腦」 緊急開顱仍搶救無效！
一名高中男生發燒5天，但精神狀況非常差，醫師察覺有異緊急進一步檢查，發現竟是鼻竇炎感染大腦，雖然緊急進行開顱手術，但為時已晚最終不治。醫師提醒，兒少發燒最關鍵的警訊並非「有沒有退燒」，而是「退燒後精神有沒有恢復」。家長若發現孩子發燒已2、3天，服用退燒藥後雖有退燒，卻仍精神萎靡、反應遲鈍，應快到大醫院檢查。
2026「皮蛇/帶狀皰疹疫苗」全台13縣市補助懶人包：副作用、種類比較、誰該打
不少人一聽到「皮蛇（帶狀皰疹）」，腦中浮現的不是紅疹，而是痛到睡不著、連衣服摩擦都受不了的經驗。常有患者形容：「那不是普通的痛，是一路痛進神經裡。」帶狀皰疹不只出現皮膚問題，更可能留下長期神經痛後遺症。隨著年齡增加、免疫力下降，發作風險也會跟著升高。這幾年「皮蛇疫苗」逐漸成為熱門預防選項，但也讓許多......詳全文
陳宗彥驚傳二度「腦溢血」住加護病房 醫：出血性中風致死率高、預後差異大
前行政院發言人、防疫五月天成員之一陳宗彥近日驚傳再度發生「腦溢血」，目前已緊急住
小弟弟大掃除「慘變紅豆冰」！醫揭除毛3隱患：不只性行為會傳染
農曆新年將至，許多男性忙完大掃除後，也想順便幫下半身「除草」。泌尿科醫師陳鈺昕提到，近日診間出現一連串除毛災情，不少男性除完毛後，皮膚紅腫如「紅豆冰」，甚至引發連鎖感染。對此分享3個除毛後常見的感染病症，私密處一旦出現紅、腫、痛、搔癢、膿包等症狀，不要自行擦藥或服藥處理，建議儘速就醫。
抗老不用狂補！研究揭老化真相 醫：顧好3大關鍵器官
台北榮總遺傳優生科主任張家銘今（7）日透過臉書粉專發文表示，從最新分子醫學觀點角度來看，人體老化不是所有器官同時走下坡，多數時候，老化不是全面崩壞，而是從幾個關鍵地方先出現亂流。張醫師引述2026年發表於國際期刊《Cells》的重要綜論指出，研究團隊提出「由局部到...
害怕失智可以做什麼？中醫建議吃這4種食物 早上起床做一動作
中年人最害怕的疾病，除了癌症之外，最擔心會不會成為失智症候選人。健康主播鄭凱云邀請中醫師林舜穀在《如果云知道》節目中，分享透過飲食和穴道保健，預防失智症找上門的2大祕訣。 中醫師林舜穀指出，預防
不吃早餐會傷身！中醫示警4傷害：還容易胖
[NOWnews今日新聞]你每天都有好好吃早餐嗎？小心長期不吃可能會對身體造成傷害。中醫師表示，包括血糖波動造成情緒不穩、基礎代謝率降低，容易胖；另外，長期也可能導致消化系統疾病及心血管問題。建議民眾...
醫起看／腹痛就醫驚見「腸全壞」隔天身亡 醫無奈嘆：每天像走鋼索
醫起看／腹痛就醫驚見「腸全壞」隔天身亡 醫無奈嘆：每天像走鋼索
黑木耳、白木耳哪種好？木耳功效營養大比拚！它是血管清道夫
黑木耳和白木耳哪一個好？兩者在營養價值上又有何不同呢？營養師林俐岑表示，黑白木耳雖然都屬於真菌類的蔬菜，但在營養成分與健康效益方面卻各有千秋，黑木耳為血管清道夫、白木耳則能潤腸，建議平常可以交替吃最好
瘦瘦針爆集體訴訟！美數千人控胰臟炎、肺栓塞
瘦瘦針爆集體訴訟！美數千人控胰臟炎、肺栓塞
手麻是中風徵兆嗎？醫揭關鍵差異：還有5症狀速急診
冬季氣溫偏低，心血管與腦血管急症進入好發期，許多民眾擔心手麻症狀是否為中風徵兆。中醫師王聖翔表示，多數手麻情況並非中風所致，但若同時出現其他危險徵兆，務必立即就醫。
陳宗彥最新病況曝光！傳腦溢血今二次開刀 手術已完成
行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥日前傳出腦溢血緊急送醫，在台北馬偕醫院治療，4日緊急進行第一次手術治療，今（6）日再度進行第二次手術，歷時近三小時完成，術後已轉回外科加護病房持續密切觀察。