吃錯時間比沒吃還慘！保健食品最完整吃法 鈣、鎂、B群別再吃錯

保健品在我們的生活中扮演著重要的角色，幫助我們補充營養、增強免疫系統和維持整體健康。然而，很多人是否只是隨意地將各種保健品，如魚油、B 群、鈣片、維他命C 等，一把抓起來，配水咕嚕咕嚕吞下？小心這樣吃下去都白費！

保健品若吃錯時間，比沒吃還慘

適當的食用順序不僅能提升保健品的效果，還能避免不必要的副作用。如何合理安排這些補充劑的食用時間，已成為一個關鍵問題。接下來我們將探討不同保健品的最佳食用時間和方式，包括空腹、飯後或睡前，以幫助您制定更為科學和高效的保健品使用策略，從而確保每一種保健品都能發揮其最大效益。

廣告 廣告

看更多：醫生坦言：這款保健食品自己絕對不吃！多做2件事更實在



哪些保健食品要空腹吃？

飯前至少1小時以上；飯後至少小時以上。滴雞精、鱸魚精、蜆精、人蔘飲、莓果飲、代餐飲品、膳食纖維、青汁、菊苣纖維、綠藻、鎂、鐵、膠原蛋白、甲殼素、苦瓜素、蜂膠、精胺酸、馬卡、益生菌、B-聚葡萄糖、UC-II、葡萄糖胺、MSM都要空腹吃。

滴雞精、鱸魚精、蜆精、人蔘飲、莓果飲、代餐飲品：這些保健品主要提供高濃度的營養素和能量，有助於增強體力、免疫系統和提高整體健康。滴雞精等富含蛋白質和胺基酸，對於恢復體力、增強免疫力非常有幫助；人蔘飲能提高體力和抗壓能力；莓果飲提供抗氧化劑，有助於對抗自由基。食用時間：建議空腹食用，以提高吸收效果並避免消化過程中干擾其他食物的影響。 膳食纖維、青汁、菊苣纖維、綠藻：這些保健品有助於促進消化、增加腸道健康和補充必要的維生素和礦物質。青汁和綠藻提供了豐富的維生素、礦物質和抗氧化劑，而膳食纖維有助於促進腸道蠕動。食用時間：空腹時食用可以提高纖維素和綠藻中的營養素的吸收，並促進腸道健康。 鐵、鎂：鐵有助於預防貧血，鎂有助於肌肉放鬆和神經系統健康。食用時間：一般建議在空腹時食用，以提高吸收率。需要注意的是，鈣和鐵不應同時食用，因為鈣會影響鐵的吸收，最好在不同時間攝取。 膠原蛋白、甲殼素、苦瓜素、蜂膠、精胺酸、馬卡、益生菌、B-聚葡萄糖、UC-II、葡萄糖胺、MSM：這些保健品涉及多方面的健康問題，如皮膚保養（膠原蛋白）、關節健康（葡萄糖胺、UC-II）、免疫支持（蜂膠）、以及消化健康（益生菌）。食用時間：空腹時有助於提高某些保健品的吸收效果。例如，膠原蛋白和益生菌通常在空腹時攝取效果更佳。

哪些保健食品要飯後或隨餐吃？

飯後1hr以內或隨餐吃（吃完保健食品立刻吃飯）的保健食品包括B群、葉酸、維生素C、綜合維他命、鈣、鋅、脂溶性營養素、酵素類、莓果萃取錠、薑黃等。

水溶性營養：B 群、葉酸、維生素C、綜合維他命：水溶性維生素如B群和維生素C ，有助於能量代謝、免疫功能及抗氧化。食用時間：隨餐或飯後食用有助於減少胃部不適，並且增加這些維生素的吸收效果。 礦物質：鈣、鋅：鈣有助於骨骼健康，鋅對免疫系統和皮膚健康有重要作用。食用時間：隨餐食用可以減少胃部刺激，尤其是鈣和鋅的吸收會受到飲食中的其他成分的影響。 脂溶性營養：維生素ADEK、葉黃素、魚油、藻油、DHA、蝦紅素、磷蝦油、魚肝油、月見草油、Q10、大豆卵磷脂脂溶性維生素（如維生素A、D、E、K）和脂肪酸（如DHA、魚油），對心血管健康、視力及抗氧化有重要作用。食用時間：與餐食一起或隨餐食用，能提高脂溶性營養素的吸收效率。 酵素類：酵素、鳳梨酵素、納豆酵素、中和酵素、蔬果酵素：酵素有助於改善消化和代謝，促進食物的分解。食用時間：隨餐或飯後食用，能夠幫助食物更好地消化。 莓果萃取錠：藍莓錠、葡萄籽、接骨木、蔓越莓：這些萃取物富含抗氧化劑，對保護細胞免受自由基損害有幫助。食用時間：隨餐或飯後食用，有助於抗氧化成分的吸收。 其他：薑黃、大蒜精、紅麴、蜂王乳、胎盤素、靈芝、牛樟芝、色胺酸、MSM、軟骨素，這些保健品涵蓋了多種健康需求，如抗發炎（薑黃）、免疫支持（蜂王乳、靈芝）、心血管健康（紅麴）等。食用時間：根據成分，通常飯後食用以減少胃部刺激。

看更多：Q10抗疲勞、護心臟 吃高血壓藥能吃Q10嗎？一篇看懂輔酶Q10吃法

哪些保健食品要睡前吃？

鈣、鐵、維他命C、膠原蛋白、莓果養顏飲、一般劑量B群、葉酸、鎂、芝麻素、綠藻等，最好在睡前30 分鐘以內吃，吃完就去睡。

鈣、鐵：鈣有助於放鬆肌肉和促進睡眠，鐵有助於提高血紅蛋白水平。食用時間：鈣可以在睡前服用來幫助放鬆。鐵應與鈣分開服用，最好在其他時間。 維他命C、膠原蛋白、莓果養顏飲、一般劑量B群、葉酸、鎂、芝麻素、綠藻：維他命C和膠原蛋白有助於皮膚修復；鎂有助於放鬆和改善睡眠質量；莓果養顏飲和葉酸有助於抗氧化和健康。食用時間：在睡前食用這些保健品可以促進夜間修復和放鬆，幫助提高睡眠質量。

看更多：B群會不會傷腎？正解曝光！醫警告：這些人真的不能亂補



◎ 本文摘自／《蛋白質革命：掌握健康、增肌減脂的飲食法則》高敏敏．黃千芮．嚴美瑜 著

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

更多健康2.0報導

運動後補蛋白質還不夠！營養師提醒：「骨骼沒顧好，肌肉練再多也白搭」

不是變老了！4原因都會害你睪固酮下降、胰島素阻抗、變胖

想控糖別只會看「GI值」！營養師揭飲食控糖新指南 配低GL食物效果加倍



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章