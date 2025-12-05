吃錯當心老得快！瑞典研究：長期吃「促發炎飲食」 慢性病累積速度增

【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】一樣都是年逾七十的老人，身體相當健壯、生活也能自理，快樂享受著退休人生。然而，接下來的十五年間，其中一人逐漸開始患上心臟病、糖尿病、憂鬱症等，另一人卻相對地依然健康。究竟差異在哪？英國《獨立報》報導，瑞典一項研究指出，長期保持健康飲食的人，也相對較晚罹患慢性病，而加工肉類、精製穀物和含糖飲料，已被證實會促進身體發炎，研究也進一步分析可能是影響老化速度的關鍵因素之一。

長期追蹤2400名老年人 研究揭4種飲食模式差異

這項由瑞典卡羅琳斯卡醫學院老化研究中心主導的研究，追蹤超過2,400名瑞典老年人長達15年。團隊透過多次飲食紀錄，並追蹤超過60種慢性疾病的發展，以解析飲食與老化速度之間的可能關聯。

其中，研究分析了4種飲食模式：以保護大腦為目標的MIND飲食、減少不健康飲食的替代式健康飲食指數、地中海飲食、以及容易促進發炎的飲食。結果顯示，前三種強調天然食物的健康飲食，都與累積罹患慢性疾病的速度較慢有關；反之，那些含有大量加工肉品、精緻穀物、含糖飲料等的促發炎飲食，則與慢性疾病更快累積呈正相關。

2類疾病與飲食高度相關 「改變不嫌晚」高齡也能獲得好處！

研究進一步指出，與飲食關聯性最強的疾病類型包含心血管與精神相關疾病，換言之，飲食較健康的人，罹患心衰竭、中風、憂鬱或失智症等的風險也較低。同時，研究並未發現飲食與關節炎、骨質疏鬆等肌肉骨骼疾病有明確連結。另外，在女性與年齡較長的78歲以上族群中，健康飲食帶來的好處更為顯著，顯示改變永遠不嫌晚，即使人到高齡，調整飲食仍然很重要。

為什麼飲食影響這麼大？關鍵在「發炎＋免疫力」！

研究指出，許多老年人隨著年齡增長，體內會逐漸累積低度的慢性發炎，被稱為「發炎老化」（inflammaging），且與多種疾病有關。健康飲食中富含蔬菜、水果、全穀、豆類與健康油脂，有助降低體內發炎；相反地，高度加工、高糖食物則會加重發炎反應。

另一個原因則是健康飲食能增加身體抵抗力，透過提供必須營養素，維持免疫系統、肌肉量與認知健康，長期下來，便會在老年顯現出健康狀況的差異。

老化無可避免但可掌控 飲食改變最易下手！

研究團隊強調，飲食只是健康老化的一個面向，運動、社交、醫療保健等也會產生影響，但飲食在其中是最容易調整、成本也最低的策略。那麼老年人該怎麼吃呢？研究團隊建議，可多吃蔬菜、水果、豆類、堅果與全穀。同時選擇健康油脂，如菜籽油與魚類，並減少紅肉、加工肉品、含糖飲料與固態脂肪。「老化無可避免，但人們可以掌控老化的過程。」團隊指出，從研究結果可見，哪怕是小小的飲食改變，都可能讓晚年生活截然不同，而且幾歲開始都無妨。

