吃錯纖維如同「砂石車堵隧道」 恐讓便秘更嚴重！

許多人認為「便秘就是要多吃菜」，但這觀念可能錯誤！減重醫師蕭捷健表示，若攝取錯誤類型的纖維，反而會讓腸道「變成停車場」，造成更嚴重的便秘問題。

許多人認為「便秘就是要多吃菜」，但這觀念可能錯誤！

減重醫師蕭捷健日前在臉書粉專發文指出，一位女學員每天飲食相當健康，中午吃地瓜沙拉，晚上吃雞胸肉水煮餐，卻因四天無法排便而小腹微凸，被誤認懷孕而在捷運上被讓座。他以雪山隧道塞車為例，形容便秘時繼續大量攝取不當纖維，就像「交通部長派五百台遊覽車進隧道」，只會讓情況更加惡化。

文中詳細解釋了纖維的兩種類型及其功能。「不可溶性纖維」如竹筍、芹菜和全穀類，在腸道中如同「砂石車」，主要功能是製造體積；而「可溶性纖維」如秋葵、木耳、奇異果和洋車前子，進入腸道後會變成黏滑的「史萊姆」，能軟化硬便，促進排便。蕭醫師強調，可溶性纖維需要充足水分才能發揮效果，建議「一口菜配一到兩口水」。

除了攝取可溶性纖維外，蕭醫師還提出三大改善便秘的方法。首先是適量攝取「好油」，他指出現代人過度追求無油飲食，導致腸道如「生鏽的溜滑梯」，建議適量攝取橄欖油等健康油脂以促進排便。

適量攝取橄欖油等健康油脂可以促進排便。

其次是「把腳墊高」。蕭醫師解釋，坐馬桶時身體呈90度角，會使直腸被肌肉勒住，阻礙排便。他建議在腳下放置小板凳，模擬「亞洲蹲」姿勢，讓肌肉放鬆，排便更順暢。

第三點是「尊重腸道」的生理時鐘。蕭醫師形容腸道有如打電話約會，若多次忽略其「呼喚」，最終會導致「習慣性便秘」。他呼籲民眾重視腸道健康，給予適當的水分、可溶性纖維、油脂，並在如廁時調整姿勢，更要尊重腸道的生理時鐘，避免讓「屁股變成雪山隧道停車場」。

