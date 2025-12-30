吃錯菜恐傷腎？醫點名5大高鉀蔬菜 「1類人」少吃保命

記者鄭玉如／台北報導

腎臟病患者排鉀能力下降，易引發高血鉀、心律不整，甚至死亡。腎科醫師洪永祥提醒，腎功能差者應注意鉀攝取量，避免川七、莧菜等高鉀蔬菜。(示意圖／PIXABAY）

腎臟病患者排出鉀離子的能力下降，累積在體內易造成高血鉀，進而出現無力、心律不整，嚴重恐死亡。腎臟科醫師洪永祥指出，蔬菜對健康族群有多種益處，特別是深綠色蔬菜。然而，腎絲球過濾率低於45分的人，需要注意鉀的攝取量，對此分享5種高鉀蔬菜，例如川七、莧菜。

洪永祥在節目《祝你健康》中提到，深綠色蔬菜富含膳食纖維、植化素與維生素C，一般民眾應多吃，有助於抗氧化、增加腸胃蠕動等，不過有1類人應注意高鉀蔬菜的攝取量，也就是腎絲球過濾率（GFR）低於45分的人，因為其腎臟功能受限，排出鉀離子的能力下降。

廣告 廣告

洪永祥指出，醫師通常會建議他們限制蛋白質、磷與鉀的攝取量，一整天鉀的攝取量大約控制在1000毫克左右。對於蔬菜的選擇，需要挑選低鉀食材，每100公克鉀含量最好低於100毫克。

以每100公克計算，高鉀蔬菜包括川七（540毫克）、莧菜（530毫克）、草菇（500毫克）、菠菜（460毫克）、通菜（440毫克）等，腎臟病患者應適量攝取，建議先汆燙過再食用，可有效降低鉀離子含量，而水果方面，番茄與香蕉也屬高鉀，腎病患者須酌量食用。

對於腎臟健康的族群，則不必過度擔心鉀的攝取，應多攝取深綠色蔬菜與各類水果，補充膳食纖維和維生素，對健康非常有益。

更多三立新聞網報導

他抱怨「公司尾牙辦在週四」！隔天還要上班 釣出一堆苦主：假日更慘

「米塔、彌生軒」中鏢！腸桿菌超標挨罰 全台車站周邊餐廳大稽查:4出包

不是跑步！醫推「1動作」穩血糖又護腦 坐著也能做

麻衣父胰臟癌逝！80%確診已3期 醫揭「3症狀」=早期徵兆

