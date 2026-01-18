吃錯蛋白質＝吞油！醫曝「5食材」滿滿脂肪：害人暴肥

記者施春美／台北報導

很多人為了增肌減脂，大口吃肉，而導致體重大幅飆升。(示意圖／PIXABAY)

很多人為了增肌減脂，大口吃肉，導致體重大幅飆升。醫師王思恒表示，若選錯肉，吃進身體的不是蛋白質，而是滿滿油脂，他依脂肪佔比，將常見肉類分為紅燈、黃燈、綠燈區。紅燈區包含豬五花肉、雞屁股等4種肉類。值得注意的是，紅燈區還包括百頁豆腐。營養師程涵宇曾表示，百頁豆腐並非黃豆所製成，而是由大豆分離蛋白、油及澱粉所組成，超過6成的熱量是來自於油。

復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」表示，許多人為了增肌減脂，餐餐大魚大肉，以為蛋白質吃好吃滿，就能增肌，卻忽略了肉類的油脂含量，導致體重不降反升。

王思恒列出各種肉類的脂肪佔比，並分成紅、黃、綠燈3個區域。

◆紅燈區：脂肪比重極高，超過70%熱量來自脂肪。

豬五花肉脂肪佔比為82%、牛五花（胸腹肉）為80%、牛小排75%、雞屁股88%、百頁蛋白質70%。

◆黃燈區：脂肪與蛋白質各半，吃多容易熱量爆表。

豬梅花肉脂肪佔比為55%、牛腩60%、帶皮雞翅58%。

◆綠燈區：脂肪佔比低於30%，是良好的蛋白質來源。

去皮雞胸肉脂肪佔比為10%、豬里肌15%、牛腱20%、鯛魚片10%。

值得注意的是，紅燈區不只有肉類，還包括百頁豆腐。王思恒表示，其脂肪佔比達70%，是高油食物。

營養師程涵宇曾在其臉書表示，百頁豆腐並非黃豆所製成，而是由大豆分離蛋白、油及澱粉所組成，超過6成的熱量是來自於油，且多孔特性經烹煮後還會將高鈉湯汁吸好吸滿。一條炸百頁的熱量等同於一個便當、高達716卡，讓人不可置信，且切得越小塊、吸的油量越多，「我至今還有沒有勇氣吃炸百頁。」

