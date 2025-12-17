吃鍋小心最肥是湯底！薑母鴨、麻油雞、麻辣鍋⋯營養師教「4招避油」

隨著氣溫逐漸下降，薑母鴨、麻辣鍋等各式火鍋成為民眾冬季最受歡迎的進補選擇，口味多元的湯底更是深受喜愛。但鍋物往往暗藏「高油、高鈉、高熱量」等健康風險，營養師提醒，只要掌握「聰明吃鍋4大秘訣」，也能在寒冷冬天中安心享受鍋物美味，達到暖胃又不傷身的效果。











南投醫院營養師毛柔壹表示，冬季進補是台灣常見的飲食習慣，但在現代生活型態下，更需要注意營養均衡，建議民眾只要記住「控油、減鈉、多纖、少加工」4大原則，就能安心享受美味鍋物，讓暖冬進補不怕胖，不增加身體負擔。

湯底是隱形脂肪、鈉來源



毛柔壹說明，傳統薑母鴨、麻油雞常以大量麻油與米酒爆香，湯面常浮著厚厚油脂；麻辣鍋則含牛油、辣油，油脂與鈉含量都偏高。她建議少喝湯、先撈油，可善用以下吃鍋避油技巧：

開動前先將湯表面的浮油撈除。

盡量少喝湯，尤其是煮過肉類、火鍋料後的湯。

可選擇鴛鴦鍋，一邊麻辣、一邊昆布、番茄或蔬菜等較清淡湯底。

若想喝湯，建議選擇清湯區取用。





加工火鍋料選原型食物



至於火鍋配料，毛柔壹指出，魚餃、貢丸、蛋餃、米血糕等加工火鍋料常含較多澱粉、油脂與添加物，不僅營養密度低，熱量也不容小覷。建議以原型食物取代：

優先選擇原型蛋白質，如瘦肉、雞肉、豆腐、雞蛋、魚片。

多吃蔬菜，如高麗菜、蘿蔔、茼蒿、菇類，增加纖維與飽足感。





沾醬用天然辛香料取代



常見的沙茶醬、豆瓣醬、辣油、腐乳醬等醬料鈉含量偏高，是許多人吃鍋不知不覺「爆表」的元兇。毛柔壹建議，可改用天然辛香料代替加工調味料：

以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥等天然食材調味。

搭配少量醬油、醋即可。

若特別喜歡沙茶，建議僅取「1小匙」沾食。

運用檸檬汁或白醋提升風味，也能減少高鈉攝取。

毛柔壹強調，享受美食是生活樂趣，只要掌握食材比例、控制湯底與醬料用量，並採用天然食材代替加工鍋物配料及調味料，冬季進補吃火鍋也能吃得健康無負擔。

