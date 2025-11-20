吃鍋小心肚子一堆油！營養師揭「這種肉片」熱量超可怕：一盤快800大卡

健康中心／李紹宏報導

天氣轉涼，讓人忍不住就想吃火鍋，暖暖身子。不過要如何才能吃得健康又有飽足感，可是有技巧。對此，好食課營養師楊婷貽便分享警戒區，包含雪花牛、豬五花、帶骨雞腿肉等，尤其一份雪花牛熱量竟高達774卡；並推薦選擇「2肉類、3海鮮」，美味又無負擔！

營養師指出，一份180克的雪花牛，熱量便高達774卡，相當可觀。（示意圖／翻攝自Pixabay）

好食課營養師楊婷貽在臉書指出，「火鍋肉片的選擇，可是會決定你一餐熱量的一大關鍵」，並列出高熱量警戒區，千萬別吃太多。

高卡區（以一盤180公克為基準）

1.雪花牛：熱量774大卡

2.豬五花/培根豬：熱量650大卡

3.羊腹肉：熱量454大卡

4.梅花豬：熱量370大卡

5.嫩肩羊：熱量355大卡

6.嫩肩牛：熱量340大卡

7.雞腿肉（去骨後約160克）：熱量265大卡

此外，楊婷貽表示，如果想要吃得溫暖又健康，可以選擇「2肉類3海鮮」：

1.梅花牛：一份180公克，熱量216大卡

2.雞胸肉：一份180公克，熱量210大卡

3.鯛魚片：一份160公克，熱量174大卡

4.草蝦：一份5隻含殼約200公克，熱量100大卡

5.蛤蜊：20顆約45大卡

營養師建議，吃火鍋可以選擇海鮮或雞胸肉等食材，較無負擔。

楊婷貽指出，雖然梅花牛和梅花豬都有「梅花」兩字，但熱量可是差很大，梅花牛是取自牛肩胛的肉，又稱為板腱，熱量相對低不少。不過，吃火鍋選配料，還是要適量食用為佳，畢竟單份熱量低，如果卯起來狂吃，還是會讓熱量爆表。

