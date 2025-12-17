吃鍋小心「熱量雷區」！掌握「4秘訣」健康0負擔

生活中心／李筱舲報導



許多民眾喜歡在寒冷的天氣裡，選擇火鍋來進補驅寒，不過火鍋其實隱藏著「高油、高鈉、高熱量」的健康風險，一不小心就會踏進熱量雷區。衛福部南投醫院營養師分享了吃鍋的4大祕訣，只要掌握住，就能讓冬季進補吃得健康0負擔。





火鍋控注意了！小心誤入「熱量雷區」…營養師授「掌握4秘訣」就能健康0負擔

營養師毛柔壹指出許多火鍋湯底油脂與鈉含量偏高，建議民眾盡量少喝火鍋湯。（示意圖，與本新聞無關／民視資料照）





南投醫院營養師毛柔壹指出，傳統的薑母鴨和麻油雞常以大量麻油與米酒爆香，湯面常浮著厚厚油脂；麻辣鍋則含有牛油與辣油，油脂與鈉含量都偏高。她建議民眾在享用前，可先將湯表面的浮油撈除，食用過程中盡量少喝湯，尤其是煮過肉類或火鍋料後的湯。湯底方面，建議選擇鴛鴦鍋，一邊麻辣、一邊清淡湯底，如昆布或蔬菜湯；若想喝湯，建議取清湯區的湯底。

火鍋控注意了！小心誤入「熱量雷區」…營養師授「掌握4秘訣」就能健康0負擔

營養師指出，常見的沾醬如沙茶醬和豆瓣醬，其鈉含量偏高，也是造成「熱量爆表」的元凶。（示意圖，與本新聞無關／民視資料照）

在火鍋料的選擇上，盡量避開加工食材，如魚餃、貢丸等，因其含有較多澱粉、油脂與添加物，不僅熱量高，營養密度也低。建議選擇原型蛋白質食物，如瘦肉、雞肉、豆腐等食材，並多攝取蔬菜，增加纖維與飽足感。此外，許多人吃火鍋喜歡搭配醬料，常見的沙茶醬和豆瓣醬鈉含量偏高，也是造成「鈉攝取爆表」的元凶。營養師建議，可改以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥等天然食材，搭配少量醬油或醋，以減少高鈉的攝取。營養師也表示，吃鍋只要掌握「控油、減鈉、多纖、少加工」4秘訣，就能吃得安心又健康。

