吃鍋旺季！北市衛生局抽驗火鍋食材揪6件違規
〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局今(9)公布火鍋料專案抽查計畫，檢驗蔬菜、火鍋料加工製品、豆製品、肉類以及花生粉(醬)等60件產品，檢驗結果青江菜2件、香菜1件不符「農藥殘留容許量標準」，2件花生粉檢出黃麴毒素，以及1件豆腐類產品檢出防腐劑苯甲酸。衛生局針對違規產品，已令販售地點業者立即下架，不得販售，經追查違規產品來源屬外縣市，已移請所轄衛生局依權責辦理；來源屬北市業者，將依法處辦。
衛生局說明，抽驗地點包括火鍋店、餐飲店、市場、賣場及超市等，共計抽驗60件，其中6件品質不符規定，不合格率10.00%，包括高風險蔬菜15件、火鍋料加工製品10件、豆製品15件、肉品5件、羊肉5件、水產品5件及花生粉(醬)5件。檢驗結果為鍋爸鴛鴦鍋西門店與辛殿麻辣鍋青江菜、鼎楓寶島香菜檢出農藥殘留，不符「農藥殘留容許量標準」；井上小吃店與雅香自助火鍋城的花生粉檢出黃麴毒素，不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」第4條食品中之真菌毒素限量；富樂台式涮涮鍋的豆腐檢出防腐劑苯甲酸，不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。
衛生局表示，不符「農藥殘留容許量標準」規定者，違反食品安全衛生管理法第15條第1項，可依同法第44條第1項第2款規定處負責業者新台幣6萬元以上，2億元以下罰鍰；不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定者，違反食品安全衛生管理法第18條第1項，可依同法第47條第1項第9款規定處負責業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」者，違反食品安全衛生管理法第17條，經命限期改正屆期不改正，可依同法第48條第1項第8款規定處負責業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
衛生局呼籲，於市面抽驗產品屬於終端的管理，惟有源頭管理才能落實食品安全，並呼籲農友應正確施用農藥才能有效減少蔬果殘留農藥的問題。民眾宜優先選購當季蔬果，於食用或烹調前先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10至20分鐘，接著使用流動的水源沖洗2至3遍，烹煮時將鍋蓋打開等方式以減少及降低農藥殘留。
另外，衛生局補充，黃麴毒素主要是黃麴黴菌所產生之二級代謝產物，大劑量食入會引起肝毒性發炎及肝細胞壞死，經常汙染花生、玉米、米、麥及堅果類等作物。臺灣濕熱氣候利於黃麴黴菌的生長條件(環境溫度攝氏30-38度、相對溼度80%以上)，因此消費者購買此類產品時，選擇信譽良好廠商、產品包裝完整，開封後保存於乾燥環境，及先買先吃原則，來維護食用安全。
「苯甲酸」為可合法使用之防腐劑，惟不得使用於「豆腐類產品」(豆腐、凍豆腐、油豆腐、臭豆腐等及豆漿)，苯甲酸偏向水溶性，進入人體後，可從尿中排出，倘過量食入則會引起腹瀉、胃痛、心跳快等症狀， 適量喝水可幫助新陳代謝排出。
