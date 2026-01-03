吃鍋注意！ 卡式爐3大致命NG行為 鍋具過大最常見

隨著氣溫驟降，寒風颼颼的日子裡，來上一鍋熱呼呼的火鍋是許多民眾的首選，方便移動的「卡式爐」更成為餐桌上的必備工具。（圖／東森新聞）





隨著氣溫驟降，寒風颼颼的日子裡，來上一鍋熱呼呼的火鍋是許多民眾的首選，方便移動的「卡式爐」更成為餐桌上的必備工具。然而，若操作不當，這項便利工具恐怕會成為不定時炸彈。新竹市消防局火災調查科特別針對過去案例進行分析，提醒民眾留意鍋具大小與使用環境，以免發生危險。



火鍋店內熱氣蒸騰，業者忙著為顧客開火加熱，但在享受美食之前，安全意識不可少。新竹市消防局分隊長胡峯瑋指出，過去發生的卡式爐爆炸或火災案件，最常見的原因之一就是「鍋具過大」。他解釋，若鍋具尺寸大於卡式爐本體，鍋子的熱能會形成輻射熱回饋，持續對下方的瓦斯罐加熱；一旦瓦斯罐受熱超過負荷，便極易引發爆炸，造成爐體扭曲變形，甚至讓周遭物品焦黑損毀。

除了慎選鍋具尺寸，使用環境也是關鍵。胡峯瑋進一步說明，卡式爐應避免在不平穩的桌面或地毯上使用。若在不穩定的狀態下加熱，可能會導致鍋具與卡式爐翻倒；一旦翻倒，瓦斯罐極可能脫離卡式爐接合處，進而造成氣體外洩，若此時接觸火源，將引發瞬間燃燒。



正值年末聚餐旺季，消防局也特別提醒，千萬不要為了想快速加熱，將兩台卡式爐併在一起使用。胡峯瑋分析，這種做法會導致兩爐中間的瓦斯罐受到雙重加熱，使內部液化瓦斯呈現沸騰狀態，危險性極高。



此外，卡式爐其實也有使用年限與保養細節。若燃燒器被湯汁弄髒或阻塞，會導致燃燒不完全，同樣有引爆風險。消防局呼籲，民眾購買時切勿貪小便宜，務必認明貼有CNS國家檢驗合格標章的產品；使用時應保持環境通風，用餐完畢後，更要記得將瓦斯罐取出並分開收納。只有正確操作，才能避免「鍋沒吃到，爐先爆炸」的意外發生，安心度過暖冬。

