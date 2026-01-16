吃鍋犯「這禁忌」卡式爐易炸！消防授3安全守則

生活中心／林依蓉報導

氣候寒冷時，許多民眾喜愛在室內吃火鍋暖身，輕便的卡式爐雖方便快速，卻常因使用不當釀成危機。近日，消防粉專「消防神主牌」在社群平台分享一起事故。一群年輕人在民宿煮火鍋時，因嫌原本的小鍋子煮太慢，擅自更換成尺寸過大的鐵鍋放在卡式爐上加熱，導致熱氣回傳引發瓦斯罐爆炸，威力如手榴彈般炸傷大腿。對此，消防人員特別提出3大安全重點，讓民眾務必提高警覺。





在寒冷的天氣，許多民眾喜歡在室內用卡式爐煮火鍋暖身。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

在寒冷的天氣，許多民眾喜歡在室內用卡式爐煮火鍋暖身，雖然方便快速，但使用時務必注意安全規範。近日，消防粉專「消防神主牌」在社群平台分享一起事故。一群年輕人在民宿煮火鍋時，因嫌原本的小鍋子煮太慢，自作聰明拿出那種「阿嬤級的大鐵鍋」放在小小的卡式爐上。不料吃到一半，突然傳出巨大爆炸聲響，整鍋滾燙熱湯瞬間炸開，卡式爐碎片如同彈片般飛射，其中一人更因此被炸傷大腿，場面相當驚險。消防神主牌表示，這起事故並非瓦斯外洩引發，而是典型的「BLEVE（沸騰液體膨脹蒸氣爆炸）」。當鍋具或烤盤過大、完全蓋住瓦斯罐上方時，爐火熱能會被鍋底反射回瓦斯罐，導致罐體持續受熱、內部壓力急速升高，一旦超過承受極限，液態瓦斯瞬間汽化膨脹，威力如同小型手榴彈般驚人。最危險的是，這類爆炸通常毫無預兆，也不會先聞到瓦斯味，民眾往往來不及反應。貼文曝光後，網友紛紛表示「長知識了」，有人分享曾遇過爐火熄火，看完才發現是安全裝置在救命，也有人指出「買卡式爐的時候，卡式爐有標注不可以使用超過28公分的鍋子」。更有專業網友分析，爆炸主因除了鍋子太大，很可能是安全裝置跳開後，當事人卻「硬卡瓦斯罐」繼續加熱，才導致悲劇發生。





針對卡式爐使用安全，消防人員特別提出3大重點。嚴禁使用過大鍋具或併排使用以防爆炸，並保持通風避免中毒風險。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）





針對卡式爐使用安全，消防人員特別提出3大重點提醒。第一，嚴禁使用過大鍋具，鍋底絕對不能蓋過瓦斯罐槽上方；第二，避免並列使用，切勿將兩台卡式爐併排搭配大型烤盤；第三，使用時務必保持通風，以防一氧化碳中毒風險。消防單位呼籲，卡式爐雖然方便，但若忽略正確使用方式，潛在危險性極高，民眾務必提高警覺，才能安心享受美食。













原文出處：吃火鍋犯「這禁忌」恐引卡式爐爆炸！消防員揭「3大安全重點」避致命地雷

