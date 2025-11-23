吃鍋空燒「鍋底焦黑」被請進廚房自己刷 高中生發文抱怨反遭網批「活該」
桃園龍潭兩名女高中生日前至某知名連鎖火鍋店用餐，不料兩名學生用完餐後竟任由鍋子乾燒，導致鍋底被燒得焦黑，被店員要求留下將鍋具刷洗乾淨。兩名學生事後相當不滿，在網路發文投訴店家行為，不過網友卻一面倒力挺店家，甚至痛批兩名高中生「活該」。
該起事件發生於桃園龍潭某連鎖火鍋店，兩名學生21日13時許至店內用餐後，竟放任鍋子乾燒，導致鍋底出現焦痕，混著食物的痕跡，看起來相當噁心。店員發現後雖未要求賠償，不過要求兩名學生將鍋子刷乾淨才能離開；兩名學生也乖乖刷了20分鐘鍋具，手指也因此破皮。
不過兩名學生疑似越想越不滿，事後在網路發文抱怨自己明明是去店內消費，最後卻變成清潔員，認為店家是看他們身邊沒大人、好欺負，才特別針對他們。而他們擔心惹怒店家，只能聽命刷鍋，卻因此手指破皮，到現在仍相當疼痛，並抱怨「吃火鍋哪有不燒焦的，其他桌的燒焦也沒被懲罰」。
店家則回應，當時是因為看到學生在乾燒鍋子，才會請他們去刷，店內也有標示若不當使用鍋具造成毀損，要照價賠償或自行清理，學生當下也沒有拒絕，「應該說她們就是在玩，所以我們才會這樣，不然正常的事情當然是不會跟客人計較。」店家強調，他們就是把事情解決完，然後就當作沒這件事，因為店家也不希望客人賠錢。
不少網友力挺店家，紛紛表示「沒水準的學生，家長教不會，就讓社會教」、「愛玩玩出事了吧」、「不跟你要賠償只要清潔，店家已經很佛了」。不過據《三立新聞網》報導，桃園市主任消保官彭新澍指出，要求消費者把烤黑的鍋子洗乾淨，這部分對於消費者顯然是不公平的約款，應該是屬於無效約款，消費者不必受到拘束。
律師也提醒，若在用餐時將鍋子燒壞，店家最多只能要求賠償購買新鍋子的費用，不能在現場要求他們將鍋子處理乾淨，否則可能會有觸犯刑法的疑慮。
更多太報報導
北京禁日本水產品 北海道業者老神在在「其實沒那麼困擾」
董事長親上門道歉！石虎柳丁風波農場發聲：誤會化解但「今年一顆都不賣給大苑子」
【一文看懂】高市早苗發言掀波其實是好事？五個重點看日本將如何因應台海危機
其他人也在看
高中生「乾燒」害鐵盤燒焦 控店家罰留下洗鍋
桃園一間連鎖火鍋店爆出爭議，兩名女學生用餐後疑似「乾燒」導致鍋具焦黑，被店家要求留下刷鍋子；學生指控遭不合理對待，店家則強調有事先告知並非刁難，雙方說法不同，也讓整起用餐風波持續延燒。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
2學生吃連鎖火烤兩吃「變刷鍋」 怒控洗到手破皮
2學生吃連鎖火烤兩吃「變刷鍋」 怒控洗到手破皮EBC東森新聞 ・ 16 小時前
52萬IG才消失！家寧突上新片「被打槍秒變臉」網酸爆
娛樂中心／周希雯報導YouTube情侶檔「眾量級」分手後決裂，家寧的全家不僅遭檢方起訴，還遭舊愛Andy抖出各種黑料、甚至涉嫌「找人處理他」，雙方至今仍為帳本對簿公堂。近期家寧被發現，擁有52萬粉絲追蹤的IG、Threads帳號突然消失，令各界瘋猜背後原因，不過家寧懶理外界聲音、依舊更新YT頻道，但昨（22日）上新片依舊被負評灌爆，被網友狠嗆「妳連帳號都沒保住！」民視 ・ 3 小時前
私大校長齊聚探討國際生議題 教育部：3年65億補助各大學校務
「2025私立大學校院校長會議」今於輔仁大學召開，主題聚焦國際學生招生與輔導管理，教育部常次朱俊彰在會中表示，學校都希望能把國際招生的彈性增加，其中非常重要的條件是，學生必須聽得懂，使其學習上沒有問題，以及對學生有好的輔導措施，使其知道自己有被照顧，最好還能願意留台，教育部已逐漸對重點科系開放彈性，自由時報 ・ 1 天前
吃鍋變刷鍋？！高中生乾燒鍋子店家要求當場刷
吃鍋變刷鍋？！高中生乾燒鍋子店家要求當場刷EBC東森新聞 ・ 23 小時前
驚！坤達被爆和熊熊同房共度一夜 黃豪平親口認：超級越界！
【緯來新聞網】近期「邊界感」是演藝圈最常被討論的熱詞，《戀愛熊天秤》中黃豪平自曝曾和熊熊發生過一次「緯來新聞網 ・ 1 天前
收到「1類郵件」快刪掉！他近萬元差點飛了 嚇傻：詐騙真的很恐怖
詐騙集團手法層出不窮，一不小心就可能掉進陷阱。一名網友透露，自己近來收到疑似銀行傳來「偵測到異常交易通知」的電子信件，不過上網一搜發現是詐騙，所以沒有照著操作，但驚喊詐騙太可怕，差點就按下去了。文章曝光後，不少人表示自己也曾收過類似信件。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吃鍋變刷鍋？用餐鍋底焦黑 2學生遭留下來「刷鍋」
桃園有2名女高中生，昨（21）日下午到一間火烤兩吃的火鍋店用餐，準備結帳離開時，店員卻說因為鍋子的底部，已經燒焦了，所以要求他們把鍋子洗乾淨，兩人只好留下來刷，刷了超過10分鐘，手都破皮了，讓他們無法...華視 ・ 20 小時前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投縣 / 綜合報導 南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不但會造成意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克，尤其平常不常喝酒的人更要注意。48歲女子倒在超商內，意識模糊，家人又急又無奈，女子家人VS.女子說：「妳這樣子，救護車來，警車也來，大家都來麻煩，店員也沒辦法營業。」員警VS.女子說：「需不需要我們扶妳，(好)。」女子原本還能跟員警對話，但隨後就不省人事，還吐出紅色不明液體。員警趕緊叫救護車，原來女子和男朋友吵架，賭氣跑到超商，買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，員警VS.消防人員說：「可能有吵架，然後她就喝高粱，聽說她平常沒有在喝酒。」女子平常不喝酒，卻一口氣乾掉整瓶高粱，救護人員緊急把她送醫治療，化解危機，醫師指出，酒精會造成人體意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克致命。南投醫院神經內科主任張嘉為說：「甚至你可能過度飲酒，可能造成昏迷，誘發嘔吐反射，真的吐出來，結果就在昏迷情況下，造成吸入性肺炎，甚至直接造成氣管的阻塞，造成缺氧而死亡。」過去曾經有民眾喝完半瓶高粱後猝死，也有女大生喝完高粱酒睡著，結果被嘔吐物卡住氣管窒息死亡的意外，醫師提醒，平常不喝酒，或本身有心血管疾病的人，更要小心飲酒過量，以免造成生命危險。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
金馬62》翁倩玉好久不見！穿自行設計禮服優雅登場
第62屆金馬獎頒獎典禮今(22日)於台北流行音樂中心盛大登場，星光大道17點30分開始，75歲資深旅日女星翁倩玉，和日本影帝西島秀俊一起走紅毯，整個人容光煥發，狀態極佳！中時新聞網 ・ 18 小時前
台南街頭驚險一幕！ 女癱軟垮路上 友人車陣中冒險「拖行」
台南市昨（22日）發生一起大白天「撿屍」事件，有位不明原因全身癱軟的女子，直接倒在車潮洶湧的馬路中間險象環生，男性友人用盡辦法都無法將她扶起，最後只好將她整個人拖到路邊。中天新聞網 ・ 6 小時前
鹿希派「不幫異性夾菜」怕惹禍上身 熊熊同房人夫毫無界線感
鹿希派與校花女友盧鼎惠交往2年多，看似玩世不恭的他對於男女分寸的拿捏卻有極強的原則，認為「不能幫異性夾菜」，「我看到這個動作，心中馬上會有一個警鈴，如果沒有理由，去幫對方夾菜的意義何在，對方沒有手嗎」? 如果是兄弟的女友，即使對方再正，他也會拒絕，就怕「惹禍上身」。太報 ・ 1 天前
害鍋底變焦炭！女高中生被罰刷鍋20分鐘 網力挺店家
桃園龍潭兩名女高中生日前在一家火鍋店用餐後，竟讓鍋子持續加熱導致乾燒，害鍋底燒焦黑一片。店家發現後非常生氣，要求兩人進入廚房親自將鍋子刷乾淨作為懲罰。中天新聞網 ・ 5 小時前
鹿希派邊界感超嚴格 曝「載異性、夾菜、借外套」全列成禁區
【記者張瑞振。台北報導】男星鹿希派日前錄《戀愛熊天秤》，談到最近演藝圈的熱門話題「邊界感」， 看似玩世不恭的他，對於男女分寸的拿捏卻有極強的原則，認為「不能幫異性夾菜」，還說：「我看到這個動作，心中馬上會有一個警鈴，如果沒有理由，去幫對方夾菜的意義何在，對方沒有手嗎? 」如果是兄弟的女友，即使對方再正，他也會拒絕，就怕「惹禍上身」。壹蘋新聞網 ・ 22 小時前
女高中生吃鍋！被店家懲罰「刷鍋20分鐘」控訴遭欺負 網友反力挺業者
日前桃園有兩名女高中生到一間火鍋店用餐，吃完之後讓鍋子持續加熱，直到鍋子被燒乾，底部一片焦黑。店家發現之後非常生氣，當場要求兩名女高中生把自己燒焦的鍋子刷乾淨才可以離開；女高中生當下因為沒有大人跟在身旁，心中害怕，所以依照店家指示刷鍋，事後控訴店家欺負她們，沒想到網友卻一面倒，力挺店家沒做錯事。鏡報 ・ 2 小時前
金馬62／首獲金馬獎陳雪甄「配角發光」感言惹哭網友 雙喜臨門兒子也獲金馬
陳雪甄以電影《人生海海》勇奪「最佳女配角獎」，而且是獲評審團15票一致通過，這也是她演藝生涯首度獲得金馬獎的肯定。陳雪甄在慶功宴上接受訪問時表示，這讓她有一種努力這麼多年終於被看見、被肯定的感覺，更笑稱現在只想要好好地喝一杯慶祝。不過，陳雪甄坦言還沒想到獎座要放在哪，「我家已經沒空間了，可能要喬一下。」鏡報 ・ 9 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
把火鍋燒成黑鍋！ 女高中生控遭要求「刷完才能走」：刷到手破皮
桃園龍潭某連鎖火鍋店品牌被指控因火鍋鍋底燒成焦黑，要求女高中生顧客負責「刷鍋」才可離去，女學生甚至刷到手破皮，引發網友討論；該品牌則發聲明還原經過，同時對於顧客因此受傷感到遺憾，表達願關心協助。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
家寧52萬粉絲帳號無預警消失 Andy「6字限動」網瘋猜
YouTuber「眾量級」情侶檔Andy老師和家寧拆夥後，因公司帳目鬧上法院，兩人隔空交火時有所聞。不過今天（11/21）家寧擁有52萬粉絲的IG、Threads帳號無預警消失，目前原因不明，就在網友熱烈討論之際，Andy在限時動態發表「天大的好消息」，又引發一波討論。太報 ・ 1 天前
乘客台鐵上偷抽菸！列車長霸氣廣播「當人別當畜牲」被讚爆
（記者洪承恩／綜合報導）台鐵昨晚一班南下列車上，有旅客疑似在車廂內偷抽菸，引發列車長罕見用超直白語氣廣播制止， […]引新聞 ・ 23 小時前