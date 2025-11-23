吃鍋空燒「鍋底焦黑」被請進廚房自己刷 高中生發文抱怨反遭網批「活該」

桃園兩名高中生至火鍋店用餐，卻空燒鍋具導致鍋底一片焦黑，被店家要求留下清潔。示意圖，取自免費圖庫



桃園龍潭兩名女高中生日前至某知名連鎖火鍋店用餐，不料兩名學生用完餐後竟任由鍋子乾燒，導致鍋底被燒得焦黑，被店員要求留下將鍋具刷洗乾淨。兩名學生事後相當不滿，在網路發文投訴店家行為，不過網友卻一面倒力挺店家，甚至痛批兩名高中生「活該」。

該起事件發生於桃園龍潭某連鎖火鍋店，兩名學生21日13時許至店內用餐後，竟放任鍋子乾燒，導致鍋底出現焦痕，混著食物的痕跡，看起來相當噁心。店員發現後雖未要求賠償，不過要求兩名學生將鍋子刷乾淨才能離開；兩名學生也乖乖刷了20分鐘鍋具，手指也因此破皮。

廣告 廣告

不過兩名學生疑似越想越不滿，事後在網路發文抱怨自己明明是去店內消費，最後卻變成清潔員，認為店家是看他們身邊沒大人、好欺負，才特別針對他們。而他們擔心惹怒店家，只能聽命刷鍋，卻因此手指破皮，到現在仍相當疼痛，並抱怨「吃火鍋哪有不燒焦的，其他桌的燒焦也沒被懲罰」。

店家則回應，當時是因為看到學生在乾燒鍋子，才會請他們去刷，店內也有標示若不當使用鍋具造成毀損，要照價賠償或自行清理，學生當下也沒有拒絕，「應該說她們就是在玩，所以我們才會這樣，不然正常的事情當然是不會跟客人計較。」店家強調，他們就是把事情解決完，然後就當作沒這件事，因為店家也不希望客人賠錢。

不少網友力挺店家，紛紛表示「沒水準的學生，家長教不會，就讓社會教」、「愛玩玩出事了吧」、「不跟你要賠償只要清潔，店家已經很佛了」。不過據《三立新聞網》報導，桃園市主任消保官彭新澍指出，要求消費者把烤黑的鍋子洗乾淨，這部分對於消費者顯然是不公平的約款，應該是屬於無效約款，消費者不必受到拘束。

律師也提醒，若在用餐時將鍋子燒壞，店家最多只能要求賠償購買新鍋子的費用，不能在現場要求他們將鍋子處理乾淨，否則可能會有觸犯刑法的疑慮。

更多太報報導

北京禁日本水產品 北海道業者老神在在「其實沒那麼困擾」

董事長親上門道歉！石虎柳丁風波農場發聲：誤會化解但「今年一顆都不賣給大苑子」

【一文看懂】高市早苗發言掀波其實是好事？五個重點看日本將如何因應台海危機