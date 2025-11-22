吃鍋變刷鍋？用餐鍋底焦黑 2學生遭留下來「刷鍋」
桃園市 / 綜合報導
桃園有2名女高中生，昨（21）日下午到一間火烤兩吃的火鍋店用餐，準備結帳離開時，店員卻說因為鍋子的底部，已經燒焦了，所以要求他們把鍋子洗乾淨，兩人只好留下來刷，刷了超過10分鐘，手都破皮了，讓他們無法接受。對此店員也出面喊冤，指出是看到女學生的座位，已經在冒黑煙，可能會失火，加上店內有貼公告，才會請他們留下來。
用筷子來回翻動，鐵盤上的炒泡麵與高麗菜，讓人看了食指大動，一旁還有火鍋搭配，火烤兩吃是不少民眾，冬天來臨時的選擇之一，不過卻有人，吃鍋吃到要刷鍋，當事高中生說：「他(店員)說妳那個火，妳的這個(鍋子)已經冒煙烤焦了，(店員說)底盤有烤焦的話要自己去刷。」
來到廚房拿著鋼絲球努力刷，女學生把能看到的髒污都清除完畢，店員檢查完卻表示不夠乾淨，兩人只得繼續刷，前前後後刷了超過10分鐘，原來兩名桃園的高中生，昨日下午來到龍潭的一家火鍋店用餐，吃完火鍋準備結帳離開時，店員卻表示因為鍋子的底部已經燒焦，店內有張貼如果鍋子烤焦要自己去刷的公告，儘管高中生解釋已經關火了，但店員還是要求他們要把鍋子洗乾淨，兩人只好留下來刷，刷到手都破皮了，讓他們無法接受。
當事高中生說：「一半是火鍋，然後一半是烤盤，我一定就只能同時開，同時關，我那時候已經，鍋物已經用完，然後我就在烤，烤完之後我就關火，我還是覺得很扯，為什麼...就是我是來消費的，那我直接來應徵幫忙刷碗就好啦。」
實際回到現場店家的確有貼公告，上面大大寫下請勿不當使用鍋子，下面則用藍筆寫明，如燒焦需清洗乾淨或照價賠償，店家表示因為客群以國高中生居多，之前也常有類似情形。
當事火鍋店店員：「因為我過去的時候，已經冒煙黑煙了，因為它這樣子(鍋子冒煙)很危險，會造成失火，因為正常情況下，(鍋子)是不會燒焦。」品牌公關則發出聲明，表示希望能與女學生取得聯繫，並提供必要的醫療協助，也會強化店員與顧客的溝通訓練，虛心接受所有指教，希望風波到此為止。
