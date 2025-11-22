吃鍋變刷鍋？！高中生乾燒鍋子店家要求當場刷

鍋子在瓦斯爐上燒到焦黑。（圖／東森新聞）





在桃園龍潭有兩名高中生到火鍋店吃火鍋，但是吃完之後開始乾燒鍋子，店家發現後，要求高中生現場刷鍋，要把鍋子刷乾淨。

鍋子在瓦斯爐上已經完全焦黑，還有食物乾掉的痕跡，看起來非常噁心。

這起事件發生在桃園龍潭的一家小火鍋店，21號下午一點，有兩名高中生到店內用餐，但是他們吃飽後卻開始乾燒鍋子，店家見狀覺得這個行為非常不好，於是請高中生到廚房去刷鍋子，為自己的行為負責，但是高中生卻抱怨，他們的手都洗到破皮。

店家回應，是因為學生在乾燒鍋子，才會請他們去刷，平常是不會叫客人做這件事情。

廣告 廣告

不過律師卻表示，如果在用餐時將鍋子燒焦損壞，最多也只能賠償購買新鍋子的費用，不能在現場要求他們將鍋子處理乾淨，店家可能會有觸發刑法的疑慮。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

炸豬油起火！「端鍋放櫃子」燒更大 婦遭燙傷喊「救我」

男自助泡麵店消費自帶鍋子 裝飯菜外帶讓店家氣炸

滷牛肉攤「塑膠袋下鍋」遭鄰攤檢舉 業者：用的袋子耐高溫

