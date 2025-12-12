吃鍋送肉！台中人專屬福利～這家鍋物憑身份證送5oz梅花豬，超多款飲料冰品任你拿
先前經過向上路一段的時候發現初美涮涮鍋的原址改開了一家新的火鍋叫做▸很秋鍋物◂，爬文了一下原來是從北部開下來的連鎖火鍋店，看了一下評價都還不錯，趁著朋友生日就揪來這裡吃火鍋啦！
很秋鍋物外觀，灰搭紅的招牌還算顯目的。
進門前看到只要戶籍設在台中市，開鍋出示身份證就送5盎司梅花豬一份還不錯耶！
好秋鍋物台中店的內用空間同樣維持日式簡約風格，座位多以四人和六人座為主。
飲料冰品自助吧
店內有飲料冰品自助吧無限量供應，飲品選擇還算多，氣泡飲、茶品、咖啡都有，還有大苑子的冰沙。
冰品部份是有霜淇淋和Niseko的冰淇淋，也有提供甜筒餅乾杯，對小吠來說已經蠻夠的了。
菜單menu
完整菜單如下，有個人單點也有2-4人的套餐，湯底選擇也不少，竟然還有松露牛肝菌鍋蠻特別的。採掃QR碼點餐，菜盤不要加工品也可以換成蔬菜，或是不要菜盤也可以換成肉品蠻彈性的。
點完餐沒多少餐點就一一送上啦！除了我們點的肉品，還加了出示身份證贈送的梅花豬，擺拍起來還蠻澎湃的～
湯底/南洋叻沙鍋
南洋風味的湯頭很濃厚，喝起來帶一點辣味。
湯底/新疆蒙古鍋
蒙古鍋孖然味明顯，湯頭喝起來蠻溫潤的。
五花豬5oz
贈送的梅花豬蠻好吃的，肥瘦度剛好吃起來不會柴。
熟成翼板牛
朋友點的加量熟成翼板牛，原本好像應該是擺在同一盤的，結果一開始只送了上面那盤肉量好像有點少，確認之後是沒加到加量的部份後續有補上。
熟成板腱牛
這個就是沒加量的基本份量。
忘記拍菜盤，但菜盤裡有這個忘記叫什麼的菜色，在一般火鍋店也很少見，吃起來滑滑脆脆蠻特別。
板腱牛肉質雖然偏瘦，但中間會有一條筋會比較影響口感。
翼板牛的口感蠻不錯的，肥瘦各半吃起來軟嫩，不喜歡太肥的朋朋可以點這個。
吃完火鍋之後再來一支牛奶霜淇淋，甜點胃覺得舒服～
生日壽星禮
朋友是當月壽星，出示證件後可以獲贈壽星禮-布丁一份。
這天吃完覺得很秋鍋物整體表現還不錯，肉品吃起來品質蠻OK的，湯頭也很到位，價位算是可接受的中價位，只是現在很多火鍋店連主食蔬菜都已經吃到飽了，相形之下就會覺得很秋好像少了一點什麼啦，不過小吠和朋友吃完還算是蠻喜歡的，也提供給喜歡吃鍋的朋朋們參考囉～
很秋鍋物台中向上店
地址：台中市西區向上路一段465號
電話：04-2475 5222
營業時間：11:30-23:30
FB：https://www.facebook.com/henchoXiangshang/
文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘
