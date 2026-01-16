吃隔夜菜沒關係？國際癌症醫師曝真相

近年來，關於「隔夜菜」是否會對健康造成危害，甚至與癌症有關的討論屢見不鮮，媒體報導也常以聳動的標題吸引關注。不過，國際傑出癌症醫師閻雲認為，這樣的擔憂多屬「無病呻吟」，並未有實質的科學證據支持。

吃隔夜菜會致癌？

中研院生化所合聘研究員、台北醫學大學癌症生物學與藥物研發研究所講座教授閻雲指出，在冰箱發明之後，食物保存技術已大幅提升，隔夜菜是否致癌早已不成問題。

實際上，癌症治療中並未將「隔夜菜」列為需特別注意的事項，因為食物變質主要與細菌孳生有關，而非直接導致癌症的因素。

隔夜菜保存不當才是問題

閻雲強調，如果烹煮後的食物因保存不當而孳生細菌，問題並不在於「隔夜」，而是在於冰箱的功能與使用方式。例如，食物若妥善冷藏，隔夜食用一般不會有問題，甚至有些菜餚經過冷藏後，風味更佳，「真正需要關注的是保存環境與保存時間，而非食物經過一夜的存放」。

「隔夜菜的安全性取決於食材準備、烹調方式、儲藏條件及冰箱的功能。」閻雲舉例，像是生食本就不宜長時間放置在室溫下，而熟食若需要保存，應盡快放入冰箱，並確保冰箱溫度維持在攝氏4度以下。冷藏僅能短期保存，若打算保存更長時間，冷凍才是更安全的選擇。

閻雲提到，冰箱內部的溫度也並非均勻一致，前後、上下層之間存在溫差。若將食物放置於冰箱門口，受冷效果較差，且冰箱頻繁開關門會導致溫度波動，增加細菌孳生的可能性。

以某些食物為例，若僅冷藏1、2天尚可安全食用，但若保存長達一周以上，且未保持低溫或未充分加熱再食用，便存在食安風險。

因此，真正的問題並非「隔夜」本身，而是食物保存的方式與個人行為。例如，是否定期檢查冰箱功能、是否留意溫度控制，這些細節才是確保食物安全的關鍵。

食用隔夜菜要充分加熱

閻雲認為，隔夜菜致癌的說法，多是媒體為了吸引眼球而誇大其詞，這種「語不驚人死不休」的報導，往往缺乏科學根據。現代人生活在資訊爆炸的時代，網路上的知識未經過個人理解與內化，便容易成為「人云亦云」的傳播者。

總結而言，隔夜菜並非健康隱患的主要來源，更與癌症無直接關聯。只要正確保存食物，控制冰箱溫度、避免長時間常溫放置，並在食用前充分加熱，隔夜菜並不會對健康造成威脅。

◎ 本文摘自／《與癌共舞——國際傑出癌症醫師閻雲，為你解答重病背後的生命詰問；一本統合心理健康、生理治療與照護關係的療癒醫學筆記》閻雲．鄭穎（採訪撰文） 著

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章