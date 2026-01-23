吃雞佛壯陽攏系假的！醫曝「4類食物」飆升男性戰鬥力：有助GG充血

醫曝「4類食物」飆升男性戰鬥力。示意圖，與本文無關／Freepik

坊間總流傳「吃什麼補什麼」的一句話，其中雞佛（雞睪丸）更被視為壯陽神品，不過有泌尿科醫師直言，這樣的說法並沒有科學根據，吃太多更可能因此攝入高膽固醇，反而造成身體負擔，建議男性想好好補身體，可適量攝取4類食品，加上健康飲食並維持規律運動，才能有效提升戰鬥力。

恆昕泌尿科診所粉專發文指出，雖然有部分食物外型可提供特定器官所需營養，如核桃補腦、番茄補心，不過進補還是要根據食物本身所提供的營養成分為主，民間流傳雞佛、牛鞭能壯陽，目前並沒有科學依據。

雞佛壯陽攏系假的！過量=吃進「高膽固醇」

粉專解釋，以雞佛為例，每100公克的雞睪丸含有10.6克的蛋白質、2.8克脂肪、578毫克的膽固醇，以及微量的鋅、鐵、維生素 B12等營養素，經過高溫烹煮後，雄性激素會破壞變性，不會直接轉化為人體的荷爾蒙。

廣告 廣告

簡單來說，吃雞佛主要補充的是蛋白質，有助於肌肉的修復與生長，「對提升性能力的功效微乎其微」，也因為膽固醇含量高，每天吃4~6顆中型雞佛，就超標2倍，「攝取過多會對健康造成負擔」。

GG硬不起來？影響性功能4大原因曝光

至於哪些原因可能影響性能力？粉專解釋，「血液不暢」為主要原因，其中心血管疾病、高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖等族群最為嚴重，都可能因為血管不健康影響供血不足，導致勃起障礙。

其他原因如「荷爾蒙分泌」問題，若長期熬夜、睡眠不足、抽菸、酗酒、壓力等不良生活習慣，或是內分泌、老化等問題，影響睪固酮分泌，都可能影響勃起的硬度與性慾。此外，「神經傳導」，如疲勞、中風、帕森金氏症、脊髓損傷，或是服用抗憂鬱、降血壓藥物，都會影響性功能，出現早洩、勃起障礙。

最後則是「心理因素」，如工作壓力、對床上表現產生恐懼，或是自信不足加重心理壓力，以及伴侶間親密度等因素，也會讓心理影響生理，導致性功能障礙。

不只要健康生活！泌尿醫：4大食物提升男性戰鬥力

粉專建議，可以適量補充以下4類食物，並搭配健康飲食，如少吃油炸、高糖高鹽、加工肉品、酒精，並搭配運動，就能有效提升戰鬥力。

提升戰鬥力1：鋅

如生蠔、牡蠣、韭菜、堅果等食品都富含鋅，有助於製造睪固酮，對男性生殖健康有益。

提升戰鬥力2：瓜胺酸、精氨酸

豆類、南瓜籽、西瓜、黃瓜中都富含瓜胺酸及精氨酸，有助於放鬆血管、促進陰莖充血和勃起。

提升戰鬥力3：Omega-3脂肪酸

可適量攝取深海魚（鮭魚、鯖魚、鮪魚）、酪梨，其中富含Omega-3脂肪酸可以改善血管彈性、降低發炎並維持睪固酮生成。

提升戰鬥力4：維生素&抗氧化物

可從深綠色蔬菜（波菜、甜菜）雞蛋、堅果、香蕉中攝取維生素及抗氧化物，有助於舒張血管、促進睪固酮分泌。

粉專也提醒，若進行3個月健康飲食，且作息也正常，卻依舊「軟趴趴」或「提前繳械」，就要特別注意了，請迅速尋求泌尿科協助，盡早治療才能早日恢復健康。



回到原文

更多鏡報報導

知名餐廳爆「服務費自己選」！她1決定下場超慘...網友一面倒轟：垃圾制度帶回台灣

台人訪白廟違規「和當地人大打出手」遭逮捕！12秒「奈何橋鬥毆片」瘋傳挨轟：丟臉丟到國外

高速撞死清大物理奇才！胡家瑞遭判18年出庭「裝神弄鬼」...法官怒轟：你根本沒病

曾智希遭扯內衣「掉出NuBra」震撼畫面曝光 老公陳志強現場直擊高呼5字