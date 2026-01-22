吃雞佛能壯陽？醫搖頭：只補到蛋白質…對性能力幫助極小

天氣轉冷，許多民眾喜愛以薑母鴨、羊肉爐進補，其中「雞佛」更被視為壯陽聖品。恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，吃雞佛對提升性能力功效微乎其微，且膽固醇含量極高。

「以形補形」源自傳統民間觀念，認為吃雞佛、牛鞭等食物就能補充對應器官、產生壯陽作用。（圖／Photo AC）

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文指出，「以形補形」源自傳統民間觀念，認為吃雞佛、牛鞭等食物就能補充對應器官、產生壯陽作用。他說明，進補要根據食物本身提供的營養成分為主，而非光靠外觀判斷，同時須留意過量攝取對健康無益。

陳鈺昕表示，雞佛每100公克約含有蛋白質10.6克、脂肪2.8克、極高的膽固醇578毫克，以及微量的鋅、鐵、維生素B12等營養素。他指出，經高溫烹煮後雄性激素會破壞變性，不會直接轉化為人體的荷爾蒙，因此吃雞佛主要補充的是蛋白質，有助於肌肉的修復與生長，但對提升性能力的功效微乎其微。

廣告 廣告

陳鈺昕提醒，雞佛因膽固醇含量較高，每日吃4至6顆中型雞佛即超標近兩倍，攝取過多會對健康造成負擔。他在臉書專頁說明，影響性能力的關鍵包括血流不暢、荷爾蒙分泌、神經傳導及心理因素，若本身有心血管疾病、高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖等都會損害血管健康，導致供血不足。

鋅可從生蠔、牡蠣、韭菜、堅果中攝取，有助於製造睪固酮。（示意圖／Pixabay）

陳鈺昕建議，想提升性能力可攝取鋅、瓜胺酸、精氨酸、Omega-3脂肪酸、維生素及抗氧化物等營養素。他表示，鋅可從生蠔、牡蠣、韭菜、堅果中攝取，有助於製造睪固酮；瓜胺酸及精氨酸可從豆類、南瓜籽、西瓜、黃瓜中攝取，有助於放鬆血管、促進陰莖充血和勃起；Omega-3脂肪酸可從深海魚或酪梨中攝取，能改善血管彈性、降低發炎並維持睪固酮生成。

陳鈺昕提醒，若持續三個月健康飲食、搭配生活作息調整，仍出現晨勃次數明顯減少、勃起困難、持久度不足或性慾斷崖式下滑等狀況，建議尋求泌尿科協助。

延伸閱讀

坐月子「全酒料理」影響傷口癒合！建議開蓋燉煮揮發酒精

法國奶粉染仙人掌桿菌 台灣新安琪兒1批號預防性下架

螞蟻人快看！婦人「脂肪肝高達6成」釀癌變 醫驚：病床旁滿滿甜點...