吃雞汁麵線驚見「紅橡皮筋綑綁」 業者：該品項暫停售

雙月食品社麵線驚見「紅色橡皮筋綑綁」。（圖／翻攝自臉書＠ShuangYueFood）

已連續多年榮獲米其林必比登推介美食「雙月食品社」近日又爆出食安問題，有民眾吃到紅色橡皮筋捆著的麵線。對此，業者坦言，同仁在製作過程中沒有確實拔除，致上萬分歉意，將持續與廠商探討如何修改製程不要再有橡皮筋的使用，在此之前該品項暫時停止販售。

「雙月食品社」創始店青島店2024年9月傳出顧客於餐點中發現蟑螂的食安問題，業者考量青島店的環境設備老舊，難以真正杜絕蟑螂，因此10月宣布關閉店面，直至2025年2月才全新開幕。

然而，近日有民眾在Threads上發文指出，8日透過外送平台購買雙月食品社的「鎏金雞汁麵線」，都快吃完才發現有一坨麵拌不開，翻來翻去後仔細觀察發現一條捆綁麵線的紅色橡皮筋。讓原PO傻眼直呼：「萬一被老人或小孩誤食真的有危險」，並透露已向雙月北投店反映狀況，店家表示會改善，因此請消費者一同監督。

對此，業者回應表示，客人反應在餐點內的異物為捆綁麵線束的橡皮筋，同仁在製作過程中未確實拔除，感到萬分抱歉，將持續與廠商檢討如何修改製程不再使用橡皮筋，避免類似問題發生，「在此之前，該品項暫時停售，對於未能提供最優質的餐點品質，實在感到抱歉，盡速改善。」

台北市衛生局則表示，將派員前往現場針對人員衛生、食材處理、病媒防治及作業場所衛生等進行稽查，若查獲相關衛生缺失事項，將責令限期改善；期屆複查如仍不符規定，將依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

