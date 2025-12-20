【吃電怪獸3-3】引導AI資料中心提高能效、落腳中南部 學者建議台電訂差別費率

中原大學電機系講座教授洪穎怡建議，台電應訂差別費率引導資料中心朝中南部落腳。圖為台電彰濱光電場，台電提供



台電系統規劃處副研究員白一凡表示，我國資料中心有近7成申請案集中在北部，中部也近3成，南部只有4%，資料中心申請集中在中北部都會區，造成電網壅塞問題。

1座大型AI資料中心，約等同於10萬戶家庭用電，若資料中心一直朝都會區集中，勢必排擠既有饋線容量，影響民生用電。而都會區普遍都面臨居民陳抗不斷、電網建設不易施工的困境。

為此，經濟部能源署已修正《能源管理法》3項子法，新（擴）建5MW以上資料中心要符合能效標準；台電在執行面也對桃園以北用電量5MW以上的資料中心暫緩核准，藉以引導資料中心朝供電較充裕的中南部設廠。

廣告 廣告

中原大學電機系講座教授、副校長洪穎怡分享，幾年前校方洽購輝達A100伺服器，這讓總務處傷透腦筋，為了滿足A100用電，校方還斥資數百萬元重新配電、拉專線，由此經驗，他明確可感受到AI資料中心對電力的需求是多麼龐大。

因此，洪穎怡具體建議，未來業者申設AI資料中心，勢必要依不同的能源使用效率（PUE）給予差別性電價費率，能源效率越好、電費越低，而且可以逐年調整費率，引導業者改善PUE。他認為，如果仍是繼續延用過去二段式、三段式時間電價，或依偱一般電價，對一般用戶真的非常不公平。

洪穎怡也說，目前台電的電力代輸費率也被戲稱「郵票法」，無論傳輸距離遠近皆單一費率，如同從台北寄出一封信，不管是寄到台中、高雄，郵資都一樣；為了引導AI資料中心能朝電力較寬裕的中南部落腳，應針對北部與中南部AI資料中心設計出差別電價費率。

另外，AI資料中心也要配合台電需量反應，其配合用電尖峰挹低的用電量不是進入輔助服務市場競價，而是要與台電簽約，當電網有需求時，要配合調度。

至於外界也有呼聲，AI資料中心要搭配汽電共生發電，但洪穎怡表示，這必須與鋼鐵或石化廠用電一同互相搭配，對資料中心業者會產生較大負擔，他則暫時保留態度。

國科會副主委林法正則提醒，在討論AI資料中心對台灣電網韌性帶來的挑戰及因應對策前，應先釐清用於「算力」應用的AI資料中心，與傳統的雲端資料中心本質上並不相同，重要性不同，對電力負載帶來的壓力也不同。

林法正主張，傳統雲端資料中心可能是貪圖便宜水電來台灣設置，資料中心裡都是存著外國人的照片，隨時讓臨近國家的使用者透過雲端存取檔案，這部分弊比利多。

但若是AI算力資料中心，是真正有助台灣建立算力的，政策就要予以支持。不過，AI算力中心會產生機動的電力負載變化，用電尖峰甚至長達數天或數周，對電力韌性的挑戰也與過往不同。

林法正提醒，台電同仁要能精確的判斷，「什麼是AI（算力中心）、什麼是袂唉（傳統雲端資料庫）」，才能正確判斷電力建設應鼓勵什麼類型的資料中心。他並以美國加州獎勵資料中心措施為例，其清楚定義是新增超過100MW電力負載，且新增瓦數是專用於人工智慧推論、訓練、模擬或產生合成資料的資料中心，才能獲得貸款、擔保、補助金、稅率優惠等財政支持政策；亦即傳統雲端資料存取中心並未獲得美國政策獎勵。

另外，AI資料中心對電壓變化非常敏感，尤其是做大型模型訓練者；林法正說，其對電壓敏感度恐超過當今的科學園區；如若政策有意設資料中心專區，供電穩定性也要納入考量。

林法正舉例，一座煉鋼廠電力需求不過50MW至60MW，就會對電壓造成變動，如今AI資料中心動輒100MW以上，恐會發生供電瓶頸。

台電總經理王耀庭則總結，為因應AI資料中心對電力韌性帶來的挑戰，各界建言，包括電價費率檢討都會納入參考，並做最適安排，以期在台灣有限電力資源中，創造最佳匹配AI資料中心電力需求的環境。

更多太報報導

【吃電怪獸3-2】我們回不去了！學者獻策因應台灣國情「算力」必須追隨「電力」

【吃電怪獸3-1】AI答題用電量驚人！2機櫃輝達GB300電力負載就超過整棟台電大樓

【一文看懂】基隆河污染18萬戶自來水的教訓 水源保護區違法問題有多嚴峻？