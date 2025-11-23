吃霸王餐喊「肉償」還欠租128萬「台灣網美」紐約鬧很大!房東竟是前州長
國際中心／綜合報導
美國紐約傳出離譜事件！布魯克林一名自稱台灣籍的網美鍾佩（音譯 Pei Chung），不但多次到高檔餐廳「吃霸王餐」，甚至還被爆向服務生提出「肉償餐費」的荒唐要求，日前遭警方逮捕。沒想到現在又被踢爆欠下高達 4 萬美元（約新台幣 128 萬元）租金，房東竟是紐約州前州長史匹茲（Eliot Spitzer），正準備對她啟動驅離程序。
根據《紐約郵報》報導，34 歲的鍾佩住在肯特大道 416 號、月租 3,350 美元（約台幣 10 萬）的豪華公寓，但租約在 2024 年 8 月到期後就沒再付過租金，欠款一路累積。大樓管理者珍尼（Bob Jenny）直言，趕走鍾佩已是「優先事項」，並控訴她會製造垃圾和噪音，嚴重影響住戶生活品質。
多名住戶也出面爆料，警方今年至少三次因她的行為到場，有人甚至形容警察「差不多每週都來一次」。他們指出鍾佩疑似精神狀況不穩，曾在走廊大吼大叫、用口紅在鄰居門上塗寫字句，搭電梯時還會突然跳出來，只因為「她想一個人搭」。
鍾佩在 Instagram 小有名氣，經常在住處拍攝穿著名牌、性感內衣的短片，背景可見豪宅景觀。不過近期她惹出一連串麻煩，例如在 Francie、Peter Luger 牛排館等米其林名店「點餐不付錢」，最後被警方逮捕。更誇張的是，她事後還在社群平台公開嘲諷警方和餐廳，嫌料理「不合格」，態度引起外界撻伐。
她過去也曾在貼文中高調表示，「我要求他們提供蛋白質料理，例如羊膝，但他們都做不好」，並批評附近餐廳無法滿足她對細節的要求。據悉，多起案件中，至少有一案她已提出不認罪。
至於前紐約州長史匹茲開發的威廉斯堡河景豪宅自 2018 年開始出租，總估值超過 6.5 億美元（約台幣 203 億）。對於鍾佩欠租一事，他僅幽默回應：「那些餐廳我都訂不到耶。」隨後便不願多談。
根據她的 IG 自介，她自稱台灣人，擁有科學與美術雙碩士，身高 163 公分、體重 44 公斤，還強調從未整形，她的哥哥則是位戰鬥機飛行員。目前鍾佩預計將在 12 月 2 日面臨正式驅離，她至今未回應媒體，動向備受關注。
據悉，Pei Chung 過去曾是台灣藝文界與紐約華人社交圈的活躍人物。2021 年間，她經常出現在古典音樂演出與曼哈頓的派對場合，朋友圈對她的印象多半是氣質出眾、談吐優雅，且在聚會中一向習慣自行買單。然而到了 2021 年底，她突然向身邊友人透露被前男友跟蹤，情緒逐漸變得不穩，甚至要求朋友假扮男友以協助擺脫困擾。此後她的行為開始出現明顯變化，不僅切斷聯繫、刪除好友，也讓過去熟悉她的人感到錯愕。
另有餐廳員工透露，Pei Chung 一踏進店內，店長立即認出她，立刻提醒若未先提供付款方式便不能打包食物，但她僅露出微笑完全不予理會，隨後一個人坐在角落待了整整五小時不肯離開。「肉償抵餐」的爭議曝光後，Pei Chung 仍保持沉默。她今天雖在 IG 上更新限時動態，但內容只展示穿搭，對霸王餐風波依舊沒有任何回應。
