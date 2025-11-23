吃霸王餐想肉償！「台灣網美」又爆積欠百萬房租 將被前州長趕出門

美國紐約市布魯克林一名自稱來自台灣的網美涉嫌多次吃霸王餐，如今又被控積欠房租。（圖／翻攝自IG）

美國紐約市布魯克林一名自稱來自台灣的網美鍾佩（音譯，Pei Chung），涉嫌多次在高檔餐廳吃霸王餐，甚至向服務生提出「肉償餐費」的要求，近日遭到當地警方逮捕。如今她又被控積欠高達4萬美元（約新台幣128萬元）房租，即將遭到房東、紐約州前州長史匹茲（Eliot Spitzer）提起驅離程序。

《紐約郵報》（New York Post）報導，34歲的鍾佩居住在肯特大道416號、月租3,350美元（約新台幣10萬元）的高級公寓，但租約於2024年8月到期後，她長期未繳租金，累積欠款持續增加。大樓管理者珍尼（Bob Jenny）透露，已將驅離鍾佩列為「優先事項」，並指控她製造垃圾、噪音，影響其他住戶安寧。

多名住戶指出，警方今年至少三度到場處理與鍾佩相關的糾紛，甚至有人形容警方「幾乎每隔一週就來」。居民也分享她疑似精神狀況不穩，曾在走廊大叫、用口紅寫字在鄰居門上，並會在搭電梯時突然跳出電梯，表示「只想一個人搭」。

鍾佩在社群平台Instagram擁有一定關注度，經常在公寓內拍攝穿著名牌與性感內衣的影片，背景可見高樓全景。近期，她因多次在米其林餐廳如 Francie、Peter Luger牛排館「點餐後拒付」而遭逮補，還在社群上嘲諷警方與餐廳，聲稱料理「不符合要求」，態度引發爭議。

此外，她曾在貼文中傲然寫道，「我多次要求蛋白質料理，如羊膝，但他們都做不好」，並表示附近許多餐廳「無法提供令她滿意的每個細節」。對於多起相關案件，鍾佩至少在一案中已提出不認罪。

報導指出，史匹茲開發的威廉斯堡河景住宅案，自2018年開始出租，估值逾6.5億美元（約新台幣203億元）。針對鍾佩遭控欠租一事，他僅幽默回應表示「我想訂那些餐廳都訂不到」，隨後拒絕進一步說明。

根據當事人IG，只見她自稱台灣人、擁有科學及美術雙碩士學位、身高163公分、體重44公斤、沒動過整形手術等，還提到哥哥是戰鬥機飛行員。據悉，鍾佩即將於12月2日面臨正式驅離，未回應媒體詢問，其後續動向備受外界關注。

