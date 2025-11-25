吃霸王餐疑「肉償」抵餐費！台籍網紅將被豪華公寓驅逐 精美形象全破滅

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

一位住在美國紐約布魯克林的34歲台籍網紅鍾佩（Pei Chung，音譯），日前多次在高檔餐廳吃霸王餐遭到逮捕，還傳出疑似以肉償暗示抵餐費，如今更被外媒報導積欠多達4萬元的租金，將在12月2日被逐出目前所住的布魯克林威廉斯堡的豪華公寓。

一位住在美國紐約布魯克林的34歲台籍網紅鍾佩（Pei Chung，音譯），被外媒報導積欠多達4萬元的租金，將在12月2日被逐出目前所住的布魯克林威廉斯堡的豪華公寓。（圖／＠lu.pychung）

根據《紐約時報》報導，鍾珮目前住在肯特大道的豪華套房，月租3,350美元（約台幣10.5萬元），但自8月租約到期後便未續約、也未繳租，累積欠款已飆破4萬美元（約新台幣126萬元）。大樓管委會直言：「把她趕出去是優先事項。」

廣告 廣告

即使鍾佩即將被驅逐，她依舊照常上傳自身美照及食物照，或展示從房內落地窗俯瞰曼哈頓的美景。然而，有住戶形容她「精神狀況似乎不太穩定」，不少住戶指出，她常把垃圾丟在走廊、不分晝夜地製造噪音大到牆壁都在震，還曾到鄰居門口大吼，甚至用紅色口紅在門上寫下對方名字，導致警方多次到場。

不過值得一提的是，鍾佩目前住的大樓是由前紐約州長史必哲（Eliot Spitzer）開發，總價達6.5億美元。面對鍾佩引起的風波，史必哲僅低調回應，鍾佩的行為讓他「訂不到那些餐廳的位子」。

更多FTNN新聞網報導

已是慣犯！華裔網紅多次「吃霸王餐」遭逮 積欠高級公寓4萬美元租金

正妹軍人慘遭3名高中生性侵殺害 北韓不管未成年當場下令立即處決

泰65歲婦「死而復生」！棺材內敲打求救 差一步就火化

