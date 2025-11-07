吃韓式炸雞後不忘台灣 黃仁勳週六現身台積電運動會

輝達執行長黃仁勳將於本週六（11/8）現身台積電運動會。

晶圓代工大廠台積電將在8日舉行運動會，今年除了台積電創辦人張忠謀和夫人張淑芬將出席外，與張忠謀交情甚好的輝達執行長黃仁勳也將驚喜現身，事實上，黃仁勳剛出席亞太經合組織（APEC）企業領袖峰會，與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣大啖韓式炸雞，並宣布多起重磅合作，這次黃仁勳不遠千里而來，儼然有以行動力挺最重要合作夥伴台積電的意味。

今年台積電運動會將在11月8日於新竹縣體育館舉辦，先前台積電創辦人張忠謀夫人、同時也是台積電慈善基金會董事長張淑芬指出，今年台積電運動會將會偕張忠謀參加，除了台積電退休高層出席外，據了解，這次輝達執行長黃仁勳也將驚喜現身，以行動力挺台積電年度盛事。

黃仁勳近期行程滿檔，上週在亞太經合組織（APEC）峰會期間剛去南韓，與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣一起吃炸雞、喝啤酒，並宣布多起合作，又前往英國領取「伊麗莎白女王工程獎」，不過顯然他對台灣合作夥伴的重視程度更高，將首度來台參與台積電運動會。

加上本次，今年黃仁勳四度來台，包含參與輝達台灣尾牙、COMPUTEX，還有8月旋風來台與台積電董事長魏哲家餐敘。

台積電是輝達最重要的合作夥伴之一，從晶片製造到先進封裝CoWoS都由台積電操刀，反之，輝達也成為台積電重要營收來源，台機電指出，7奈米以下先進製程已經全面滿載，尤其是與AI相關的產能非常緊。

目前輝達次世代Rubin架構晶片預計在2026年下半年問世，且將採用台積電3奈米製程打造，不僅訂單量更大，單價也非常高，對台積電營收成長帶來挹注。業界人士認為，輝達對台積電來說，重要性與蘋果（Apple）相比可以說是有過之而無不及，甚至2026年占台積電營收有望與往年冠軍蘋果並駕齊驅。

