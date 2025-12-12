吃飯也能減肥？最新研究：8種「負卡路里食物」越吃越瘦

生活中心／陳佳鈴報導

想要控制體重卻又不想忍受飢餓感，到底該怎麼吃成為減肥族群最難的課題。（圖／pixabay）

想要控制體重卻又不想忍受飢餓感，韓國營養專家提出「負卡路里食物」的概念，指出有8種食物能在增加飽足感的同時，幾乎不為身體帶來熱量負擔，甚至可能出現熱量「入不敷出」的效果，成為不少減重族群的新福音。

根據韓國《朝鮮日報》旗下《健康朝鮮》專欄報導，芹菜、高麗菜、小黃瓜與花椰菜等4種蔬菜，被視為典型的負卡路里食物。專家說明，這類食物並非真的讓人「越吃越瘦」，而是因其消化所需的能量，幾乎與食物本身所含的熱量相當，導致人體實際吸收的淨熱量趨近於零。

芹菜、高麗菜、小黃瓜與花椰菜等4種蔬菜，被視為典型的負卡路里食物。（圖／翻攝自pixabay）

文章分析指出，這些蔬菜普遍具有質地清脆、外皮較硬的特性，富含不易被人體分解的膳食纖維，不僅能減少熱量吸收，還可促進腸道蠕動。此外，該類食物約有一半以上成分為水分，本身熱量自然偏低。

研究也發現，負卡路里食物在與其他食物一同攝取時，還可能發揮「阻隔吸收」的作用。韓國畜產食品學會曾指出，若在高熱量豬排中加入4%的膳食纖維，可明顯降低整體熱量值，顯示纖維對熱量吸收具有抑制效果。

除了蔬菜外，魷魚、雞胸肉、鮪魚與豆腐等4種低脂高蛋白食物，同樣被列入負卡路里食物名單。專家表示，蛋白質結構複雜，分解時需消耗較多能量，若採清蒸、水煮或少油烹調，更有助於發揮其優勢。

不過，營養師提醒，負卡路里食物並非萬靈丹，無法完全取代主食。長期僅攝取低熱量飲食，恐影響身體代謝與細胞修復功能。專家建議，搭配規律運動與均衡飲食，才能達到健康且持久的瘦身效果。

