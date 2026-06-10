吃飯到一半「聞出要下雨」嚇壞日本友人 一票人認證：生存本能
台灣人是不是有一些隱藏技能，是別的國家的人無法體會的呢？日前一名網友分享，回到日本和大阪朋友吃飯，突然聞到一股雨的味道，就隨口問了一句「好像有點要下雨的味道耶，是不是快下雨了？」，結果嚇壞日本友人，被反問是不是河童，為甚麼可以聞出雨的味道，讓他哭笑不得，貼文引發台灣網友熱議，大家紛紛共鳴，這個技能應該是本能才對。
一名網友在Threads上發文分享，久違回到日本和大阪友人在咖啡廳吃飯，吃到一半突然聞到空氣中瀰漫著一股快要下雨的味道，就隨口問了一句，「好像有點要下雨的味道耶，是不是快下雨了？」，結果讓大阪友人非常驚訝，反問「你連雨的味道都聞得出來？你是河童嗎？」，讓原PO相當無言，並補充說明自己是台北人，意思恐怕是對下雨確實很熟悉。
貼文曝光後引發網友熱烈討論，不少人覺得能夠聞出雨味是很正常的事情，「真的有人聞不到嗎？」、「聞不到的人才奇怪吧」、「通常聞不到的人都被天擇掉了，人類演化史上絕大部分時間都在非洲草原，找水比找吃的重要」、「不過說真的，台北人聞雨味這個技能根本是生存本能吧？沒帶傘的話下一秒就悲劇了」。
也有人認真分析不同地方的雨的味道，「雨真的有味道，城市的雨是那種帶著潮濕和陰鬱的味道，觸感很黏，比較不舒服。鄉下的雨是青草的味道，觸感比較綿密。日本的雨乾乾的有綿布的味道，觸感細細的。雨真的有味道也有不同觸感」。
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