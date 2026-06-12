吃飯前多做1事！3個月「多瘦2公斤」 黃金時機曝光

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生活中心／朱祖儀報導

想減肥不只需要飲食控制。（示意圖／pixabay）

想要減肥除了飲食控制之外，喝水也很重要，但應該什麼時候喝才對？營養師蕭瑋霖表示，研究發現，若在餐前30分鐘喝500毫升的水，3個月後平均可以多瘦1至2公斤。但若是邊吃邊喝，成果則大打折扣。

蕭瑋霖在臉書粉專「營養初 Nutrue - 營養師杯蓋」發文表示，有研究2022年一篇隨機對照試驗的系統性回顧，在控制飲食的情況下，將84名成人隨機分配，實驗組每餐前30分鐘會喝500毫升的水，12週後他們瘦了4.35公斤，比沒有限制的對照組還要多瘦了1.9公斤，兩組相差44%。

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蕭瑋霖指出，餐前多喝500毫升的水，會讓胃部膨脹，激活胃壁牽張感受器（Stretch Receptors），提前對下視丘發送「快飽了」的信號，後續攝入食物時會減少約13%。此外，飲水後血漿滲透壓短暫下降，會抑制食慾中樞對進食的驅動力，此效應在進食前20至30分鐘最強，邊吃邊喝則沒有太大的效益。

吃飯前30分鐘喝水，能攝取較少食物。（示意圖／資料照）

蕭瑋霖透露，這種做法對55歲以上族群的影響最明顯，隨著年齡增長，飢餓感知退化，水分填充的影響也會有所差異。若是習慣快食，也可在餐前喝水，放慢進食節奏，讓飽足信號有時間傳遞到大腦。

要留意的是，不可用汽水、含糖飲料及其他含熱量飲品取代，咖啡因飲品因有利尿作用，因此可能部分抵銷水分前置作用，無糖氣泡水則和白開水類似。

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