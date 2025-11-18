「吃飯吃到床上」軍人老公偷情餐廳闆娘 年薪700萬證券副總妻反擊！小三哭哭了

在屏東證券投信公司擔任副總王女，提告小三嚴重破壞家庭，憤而提告求償100 萬元慰撫金。示意圖。（翻攝自photoAC）

屏東一名在證券投信公司擔任副總的王姓女子，控訴丈夫在屏東部隊服役時，與餐廳魏姓女負責人偷情，甚至多次發生性關係，嚴重破壞家庭，憤而提告求償100 萬元慰撫金，全案經屏東地方法院審理後，判決魏女應賠償50萬元，也意外曝光原告擔任證券投信公司副總，年薪逾700萬元。

根據判決書指出，在屏東證券投信公司擔任副總王女，指控與林姓丈夫自2012年結婚後，育有2子，且婚姻關係迄今仍持續，然而丈夫2019年至2020年間在屏東部隊服役期間，因多次在一家餐廳用餐、進而結識魏姓女負責人，並發展不倫戀，還多次發生性行為，即使老公於2020年6月調往北部，仍持續與魏女聯絡，認為魏女明知林男已婚身分仍介入婚姻，嚴重侵害她配偶權，因此提告求償100萬元。

小三侵害配偶權超過2年時效？

魏女則辯稱與林男交往時，並不知道林男已婚，並無故意侵害配偶權之意，不構成重要情節，且認為王女早在2020年7月5日翻看林男手機時，就得知她與林男的關係，但卻直到2024年10月提告，已超過2年時效，應不受理。

元配1證據扭轉結局？

全案經屏東地方法院審理時，王女則提出自己是到2024年8月20日收到魏女委任律師向林男催討600萬元的訊息後，才得知魏女身分與侵權事實。法官認為王女說法較可信；魏女則無法提出相反證據，故「請求權已逾時效」的抗辯不被採納。髮箍官認為，魏女在得知林男已婚後，仍持續發生不當往來，且時間長達數月，其行為已對王女的婚姻與家庭幸福造成實質破壞，情節重大。

元配身分超狂，小三身分也不凡？

對此，法院斟酌雙方身分、資力與侵害程度後，王女年薪超過700萬元、名下仍有房地產；魏女則與弟弟共同經營餐廳、名下也擁有多筆房地。考量整體情狀後，法院最終裁定應以50萬元較為適當，全案可上訴。

