吃飯噎到昏迷送醫！南韓國民影帝心臟驟停「搶救6天無效身亡」享壽74歲

南韓「國民影帝」安聖基近年身體狀況欠佳，去年12月才因吃飯不慎噎到緊急送醫搶救，心臟一度驟停。令人遺憾的是，經紀公司「Artist Company」今（5）日向韓媒證實，安聖基於韓國當地時間9時不敵病魔過世，享壽74歲。

安聖基去年底不慎噎到送醫搶救。（圖／翻攝自微博）

綜合韓媒報導，安聖基去年12月30日因身體突發狀況被送往急診，經搶救後轉入加護病房持續治療，而相關人士也透露，安聖基的妻子與家人全程守在醫院，正在美國的兒子也特地趕回韓國陪伴父親，消息曝光後，粉絲們憂心不已，沒想到如今卻傳出憾事。

安聖基病逝，享壽74歲。（圖／翻攝自IG @artistcompanyofficial）

安聖基演技精湛，多次獲得韓國三大影視獎項肯定，是南韓影壇極具代表性的國寶級演員，不過近年他的健康狀況亮起紅燈，2019年被診斷出罹患血癌，雖然一度完成治療並被判定康復，但近年病情卻再度復發，持續接受抗癌療程，之後他出席公開活動時，外貌明顯較過往虛弱、疲憊，令外界相當心疼。

