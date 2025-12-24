隨著超高齡社會來臨，一種與「吃飯、睡覺」密不可分、卻常被忽略的健康危機，正悄悄攀升為高齡族群的重要死因之一。它不一定伴隨劇烈疼痛等明顯警訊，卻可能在反覆發作中逐步奪走性命。專家提醒，其實每天只要花短短幾分鐘，練習幾個超簡單的「懶人運動」，就能為高齡者預防這項最致命的威脅。吸入性肺炎恐奪命！人口老化死亡數也攀升

這項高齡者最害怕的死神就是吸入性肺炎。根據日本官方統計，這類因吞嚥失誤引發的肺部感染，已成為第六大死因。自2017年起，日本才將吸入性肺炎自一般肺炎中獨立統計，其嚴重性也因此逐漸浮上檯面。以2023年數據為例，一般肺炎占整體死因의 4.8%，排名第五；吸入性肺炎則以3.8%緊追在後，位居第六，且仍呈現逐年增加的趨勢。

廣告 廣告

高齡者容易吸入性肺炎！專家詳解原因

大阪癌症與心臟病病預防中心所長伊藤壽記解釋，健康的人即使不小心食物或液體「走錯路」，異物進入氣道，也會立刻引發劇烈咳嗽，將其排出，這是一種重要的保護反射。

然而，隨著年齡增長，這道反射可能變得遲鈍，甚至消失，讓危機在無聲無息中發生。當有食物、液體倍吸入肺部後，就可能將致病菌吸入或造成後續的感染，甚至可能因吸入胃酸導致肺部損傷。

尤其你能觀察到，長輩用餐時，和年輕人相比，從咀嚼到吞下往往需要更長時間。伊藤壽記醫師指出，吞嚥其實是一個高度精密的「同步工程」，在那短短一瞬間，人體必須同時完成，停止呼吸、喉頭向前上方抬起、像蓋子一樣的結構關閉氣道，食道入口打開，讓食物順利通過，只要其中一環反應變慢，就可能讓異物趁隙而入。

名醫教超簡單喉嚨肌肉訓練！短短數分鐘預防吸入性肺炎

隨著年齡增長，喉嚨與頸部肌肉逐漸衰弱，可能導致原本應該像「蓋子」般密合的防護機制出現縫隙，增加嗆咳風險。因此，想預防吸入性肺炎，鍛鍊喉嚨肌肉最是關鍵。

伊藤壽記醫師也分享臨床上常建議的3招超簡單喉頸肌力訓練，重點在於強化支撐吞嚥時「關鍵防護閥門」肌群。這些動作不需任何器材，每天只要花上短短幾分鐘，對高齡者或吞嚥功能逐漸退化者而言，就有助於在日常進食時守住最後一道防線，降低吸入性肺炎的風險：

1.仰躺看腳尖：

在平躺狀態下進行，仰臥於床上後，僅抬起頭部，視線朝向腳尖，維持數秒後再緩慢放下，重複5～10次。

2.發聲練習：

反覆發出「ㄟ」的長音，並漸漸地發出更大的聲音、延長持續時間，能有效訓練聲帶與喉部閉合能力，預防異物誤闖氣管。

3.用力吞嚥：

看似簡單，卻相當關鍵，在坐姿或站姿下挺直背部，不含任何食物，刻意以較大的力量完成吞嚥動作，重複5～10次，藉此鍛鍊喉部肌肉。

年輕人也別大意！胃食道逆流、飲食不正常也要小心吸入性肺炎

最後要提醒的是，吸入性肺炎不只發生在高齡者身上，中壯年族群同樣可能中招。例如，睡眠時口腔內細菌滋生，含菌唾液流入氣道；總是暴飲暴食、愛吃高脂食物、睡前吃飯、過度飲酒等飲食壞習慣，再加上肥胖、壓力等因素，即便還年輕也有可能會導致吸入性肺炎。

胃腸肝膽科醫師吳文傑也曾分享，胃食道逆流嚴重患者也很可能有吸入性肺炎風險，因為所以當胃酸因為平躺逆流到口腔，睡著若沒有正常吞嚥的功能，可能就會嗆到。因此千萬不信邪，只要身體有這些狀況，別忘了盡早就醫、尋求專家協助，並搭配均衡飲食、睡前不進食、減肥等正確健康習慣，才能避免奪命疾病找上門。



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

想健康但懶得動？名醫教「一動作」血糖600→200、大腦變年輕 早上那杯咖啡別白喝！這種比深焙抗發炎，加1匙「它」護心顧腸道





原文引自：吃飯常嗆到恐奪命！醫教3招神動作：每天「看腳尖」5次強吞嚥