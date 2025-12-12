吃飯很偉大？丟回收不爽被催「快一點」莽男2拳打瞎員工眼 160萬換免囚

記者羅欣怡／桃園報導

桃園男不滿丟回收被催快一點，出拳打瞎員工左眼。（示意圖／翻攝自Pixabay圖庫）

桃園沈姓男子和朋友到資源回收場丟貨時，不滿吳姓員工提醒他接近中午休息時間，請他快一點卸貨，沈男竟突然暴怒失控，直接揮拳朝對方臉部猛擊，狠打到把吳男左眼打瞎，桃檢依種傷害罪起訴。法院審理，認為沈男坦承犯行，有積極尋求和解，願賠償160萬元，最終處有期徒刑2年，緩刑5年，全案還可上訴。

檢警調查，沈姓男子去年（2024）3月19日上午11時48分搭乘友人車前往楊梅區中興路一家資源回收場變賣資源回收物，因當時近午休時間，吳姓回收場員工便向沈男表示因中午12時午休將至，希望他儘快至過磅區將物品卸下車等語。

廣告 廣告

判決書指出，兩人素不相識，只因一句催促話就爆發衝突。沈男怒氣瞬間飆升，竟對著吳男左眼連揮兩拳，造成他左眼鞏膜破裂、大量出血，送醫搶救後仍宣告無效，左眼球萎縮、沒有光覺，等同「完全失明」，屬於毀敗一目視能的重傷害。吳男因此一生受影響，不僅要忍受眼部不適，更面臨日常生活大幅受限的困境。

案經桃園地檢署起訴，法院審理後痛斥沈男只因口角就揮拳傷人，行為惡劣，原本應重判；但法官也考量他犯後坦承犯行，並與被害人達成160萬元和解，目前已賠償100萬元，因此依「傷害致重傷罪」判處有期徒刑2年，緩刑5年。

更多三立新聞網報導

牠的緣分是你嗎？22隻「等家」布偶貓開放認養 資格、時間曝光

從小被媽打到頭破血流！新竹男悲慘童年曝光「拒養生母」法官也同情判准

半年沒愛愛！妻離婚後產子…尪驗DNA揭真相求償 法官罰妻不罰小王

19天內師生接連墜樓亡！竹縣國中「再辦送煞」鎮亡魂 路線、時間曝

