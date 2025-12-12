吃飯後常「暈碳」是警訊！ 醫授5招預防：天冷更易發生

近來網路瘋傳「早餐吃完飯糰就斷訊」的「暈碳」貼文。餐後出現放空、昏沉、想睡等現象，其實是「餐後嗜睡症」，也就是網路瘋傳的「暈碳」，這是身體應對血糖劇烈波動所產生的生理反應，且在天冷時更容易發生。家醫、減重專科醫師魏士航提醒，暈碳是身體調節碳水的指標，而非單純「吃太飽」，若常在飯後發生，代謝恐已接近負荷。

暈碳是身體調節碳水的指標，而非單純「吃太飽」，若常在飯後發生，代謝恐已接近負荷。 （示意圖／Pixabay）

魏士航引述國際知名醫學期刊《Science Advances》的研究發現，歲末假期為血糖最容易失控的時段，因節慶飲食多高糖、高脂，加上作息不規律，血糖短時間內快速攀升又下滑，更常促發餐後疲倦及暈碳。

另一項發表於國際醫學期刊《Endocrine》的研究，追蹤93名第一型糖尿病患者1年，將12月至隔年5月視為「冷季」，結果發現冷季的血糖明顯高於「暖季」，顯示血糖在天氣轉涼後更不易穩定。魏士航說明，雖然前述研究受試者為第一型糖尿病患者，但季節造成的代謝變化，對一般人仍具參考性。

魏士航表示，在台灣冬季亦有類似現象，因濕冷難免降低外出意願，形成吃多、動少，也放大血糖波動幅度。以冬季為例，當活動量下降，肌肉利用葡萄糖的效率會變差，將造成胰島素反應遲緩，故同樣一顆飯糰，在冬天吃會比夏天更易出現血糖起伏。

餐後步行至少5分鐘，可促進葡萄糖利用，比單靠喝咖啡更能減少餐後昏沉。 （示意圖／Pixabay）

針對如何減少暈碳，魏士航提出5招供民眾參考。首先，早餐避免單純高碳水組合，例如飯糰、麵包配奶茶，可改為茶葉蛋、無糖豆漿搭配蔬菜；其次，午餐採水、肉、菜、飯、果的順序進食，延緩血糖反應，提升飽足感。

此外，餐後步行至少5分鐘，可促進葡萄糖利用，比單靠喝咖啡更能減少餐後昏沉；白天盡量日曬，維持清醒度，使餐後疲倦不會被放大；若經常暈碳，最好進一步檢測代謝狀態，可接受檢測與專業協助，更精準調整生活方式，有助身體狀態趨於穩定。

