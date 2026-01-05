吃飯沾到醬油！鼎泰豐店員給1物「污漬秒不見」萬人求購

衣物不慎沾到醬料難以清理，有網友分享，去鼎泰豐吃飯，衣服沾到醬油，服務人員提供一款「去漬神物」，他一擦醬油就不見，讓他超驚訝，貼文吸引2.2萬人狂讚，前鼎泰豐員工留言分享，那是去漬棉，印象中是台塑生醫出品的，在鼎泰豐用餐若不小心滴到醬汁，可向服務人員索取。

一名網友近日在社群平台Threads分享，到鼎泰豐吃飯，醬油濺到衣服上，服務人員立刻拿出一款類似濕紙巾的清潔用品，原PO一擦拭，污漬就神奇消失，讓他又驚又喜，忍不住上網詢問「這神奇好物要去哪裡買？」

貼文吸引百萬人瀏覽，2.2萬人點讚討論，群起詢問「這麼厲害的去漬神物是去哪裡買」，另有不少過來人分享使用經驗，大讚真的有效，一擦看到醬油漬不見的瞬間，真的會嚇到。

貼文也引來鼎泰豐前員工留言，稱店內並沒有去漬用的濕紙巾，只有「去漬棉」，印象中是台塑生醫出品的，黃色包裝，內含多片棉片。他並補充說，在鼎泰豐用餐，不小心沾到醬油或辣油，可向服務人員詢問「去漬包」，店員便會準備乾淨的白毛巾與去漬棉供客人使用。

