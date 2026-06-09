吃飯皇帝大？台中男車禍「為先買便當」秒落跑消失 體內竟測出有酒精

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記者林意筑／台中報導

小貨車左轉進入文心南三路時遭後方的休旅車撞上。（圖／翻攝畫面）

台中市南屯區發生一起追撞車禍！今（9）日中午12時許，有輛小貨車行經向心南路，準備左轉進入文心南三路時遭後方的休旅車撞上。事故發生後雙方駕駛都留在現場等待警方抵達，未料小貨車駕駛竟表示「先去買便當」後便消失，後續警方依規定開罰，至於事故詳情有待進一步釐清。

今日中午12時9分許，42歲蔡男駕駛小貨車沿向心南路行駛，準備左轉進入文心南三路時，遭後方由73歲林女駕駛的休旅車撞上。事故發生後，雙方駕駛都留在現場等待警方抵達處理，沒想到蔡男未經林女同意下，竟臨時落跑「先去買便當」，直到員警到場時人都還沒回來。

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事故發生後，小貨車駕駛蔡男竟臨時落跑「先去買便當」遭罰。（圖／翻攝自Threads @monkey72612）

不久後蔡男返回現場，警方進行影像比對，確認小貨車駕駛與返回現場駕駛人是同一人，員警對其進行酒測，發現呼氣酒測值為0.13MG/L，未達酒測標準，員警只好將他帶回派出所進一步實施酒測觀察，各項測試均合格；休旅車駕駛林女酒測值為0。

同時警方也針對蔡男車輛進行檢視，在車內未見疑似毒品（器具）或毒駕徵候。至於蔡男於肇事後離開現場一事，警方將依《道路交通管理處罰條例》第62條第1項前段未依規定處置處罰，並積極調閱影像釐清車禍事發經過。

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