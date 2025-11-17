吃飯皇帝大！腸胃權威吳明賢拒絕「邊吃便當邊開會」：靠三好一心養生，曝最推薦早餐水果





臺灣成年人當中，約有15%會得到潰瘍。早年醫界普遍認為胃潰瘍與壓力、飲食或體質有關，直至1980年代發現幽門螺旋桿菌會引起慢性胃炎，透過篩檢與治療，大幅降低國人胃潰瘍與胃癌發生率。

國際胃腸科權威吳明賢指出，許多人仰賴胃藥舒緩胃痛、胃脹氣等毛病，其實該檢討的是飲食習慣：「你有沒有好好吃飯？」身為腸胃科醫師，他給大家最好的建議就是「寧可把食物當藥物吃，也不要把藥物當作食物吃」。

「過去我們常常開玩笑講，為什麼要走胃腸內科？因為『一日潰瘍、終身潰瘍』，你的病人會很多！」現任臺大醫學院院長吳明賢笑說。

廣告 廣告

臺大醫院團隊自1995年起，在馬祖推動篩檢與根除幽門螺旋桿菌計畫，吳明賢是最早參與的成員之一。這項計畫也證實，「胃癌的主因是吃太鹹、或是這些醃製食物，可是假如沒有幽門螺旋桿菌去『點火』，引起胃發炎，事實上你單純只吃那些重鹹、重辣的食物，是不會導致胃癌的！」

不過他行醫37年，遇過形形色色案例，也促使他轉而研究腸道道細菌，發現部分致病菌與心血管疾病、巴金森氏症有關，也有一些好菌能促進健康。

吃益生菌顧腸胃？有沒有效看「3個月」

那麼，民眾流行吃「益生菌」來改善腸胃消化，真的有用嗎？「現在臺灣所有市面上販賣的益生菌，都屬健康食品或食物，而非藥物，這是民眾第一個必須要有的正確觀念。」

吳明賢強調，理論上益生菌可能對胃腸或健康有幫助，「可是到底吃了有沒有效？必須要你自己感受才知道。」

第二個原則是可以換不同菌種試試看。因為人體的腸道是一個生態系，常駐有300~500種細菌，甚至最多可達千種。因此外來益生菌進入體內，未必能打敗原有眾多的細菌、在腸道裡生存下來，也可能它不見得能適應每個人胃的環境。



因此他最常給的建議，就是以3個月為期嘗試，「假如有效你就吃！」

老是胃痛？「好好吃飯」才能治本

吳明賢說，許多人仰賴胃藥舒緩胃痛、胃脹氣等毛病，其實該檢討的是飲食習慣——「你有沒有好好吃飯呢？」

他強調，民眾不該為了生存才吃東西，「其實吃這件事情，除了跟你的健康有關，它也是一種療癒，應該好好地把食物或味道吃出來。」

吳明賢提起自己最愛的日劇《深夜食堂》，劇中人不論這一天發生了什麼愉快、不愉快的事，都會坐下來好好地吃一頓飯。

「就某一個角度來講，食物就是藥物，你寧可把食物當藥物吃，也不要把藥物當作食物吃，這是我做一個腸胃科醫師，可以給大家最好的建議。」

喝咖啡、吃辣傷胃？真相跟你想得不一樣

而前面提到，若無幽門螺旋桿菌「點火」，重鹹、重辣的食物其實並不會引發胃癌，事實上喝酒、吃辣、喝咖啡，也未必就是形成「胃病」的主因。

「這些食物確實比較容易刺激胃酸分泌，可是僅會加重潰瘍症狀，而不是直接導致潰瘍的原因。」吳明賢說，歸根究底是因為你本身已有一個活動性的潰瘍傷口在裡面，再加上食物刺激胃酸，久了當然會造成疼痛。

像他自己每天早餐也會來一杯咖啡，但選擇輕焙、現磨的新鮮咖啡豆，就不會對胃造成傷害。至於本身已有潰瘍的人，仍建議避免這些刺激性飲食。

分享養生訣：好吃、好動、好睡、心正向

作為一個腸胃科醫師，吳明賢的養生原則很簡單，就是「三好一心」。所謂三好是「好好吃飯、好好運動、好好睡覺」；一心則是秉持「正向態度的心」。

他的運動方式也很單純，就是走路，只不過假日會特別去郊山走步道，好比四獸山的虎山，就是吳明賢推薦的路線之一。

他解釋，臺灣的山很容易親近，只花半天就能爬完一座郊山，除了可提升心肺功能，還能呼吸足夠好的新鮮空氣，最重要是藉著爬山時專心走路「放空腦袋」，欣賞美景也是一大樂事。

至於他的早餐，通常會有蛋、當季水果，搭配羊奶與咖啡。

其中他最常吃的水果就是香蕉了，原因是香蕉含有能幫助大腦製造血清素的「色胺酸」和「維生素B6」，吳明賢更笑言：「吃了香蕉，會跟猴子一樣快樂！」

他強調「吃飯皇帝大」，不主張一邊吃便當、一邊開會。「吃東西一定要輕鬆，要有一個愉快的心情，這個時候什麼事情都不能打擾你，就好好的吃飯。」

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG





更多幸福熟齡文章

明年滿65歲才能領勞保年金！試算60、65、70歲月領多少？他延後請領卻悔嘆：浪費最有活力的5年

長壽≠活著！想80歲提登機箱、爬百階梯…現在就開始做：鍛鍊6基礎動作「未必要去健身房」

他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像



