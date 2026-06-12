「吃飯追劇」超母湯！醫師揭恐怖真相：大腦啟動報復性進食

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根據2026年發表於《美國臨床營養學雜誌》的最新研究顯示，分心吃飯對食量的影響程度取決於分心方式。

研究將分心行為分為三類：看電視或聽廣播的「被動分心」因手部空閒，會機械式地持續進食，確實導致當餐食量增加；進行數學計算等「動腦分心」雖有攝取較多食物的趨勢，但統計上並不顯著；而玩體感遊戲或VR的「體力分心」因手部忙碌，反而會減少進食量。

然而，最令人擔憂的發現是，無論採用何種分心方式，只要在用餐時分心，下一餐必然會攝取明顯更多食物。

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這種補償機制與兩餐間隔時間無關，無論相距5分鐘或3小時，大腦都會啟動「大胃王模式」。醫師解釋，這種現象源於大腦的「餐食情境記憶」機制。

專心用餐時，大腦會仔細記錄食物攝取狀況並提升飽足感，這些記憶在下一餐時會發揮提醒作用。相反地，分心用餐時大腦記憶體被其他內容佔據，對該餐的記憶變得模糊，導致下次面對食物時誤判為未曾飽足，進而促使過量攝取。

專家建議，用餐時收起手機、關閉電視，讓大腦專注記錄進食過程，才能有效避免陷入暴食循環。

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