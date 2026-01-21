吃飯驚見蟑螂！他恐嚇天成飯店「抖內60萬美金」 身分曝光是死刑公投提案人

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

曾提案死刑公投的台灣百合公義協會理事長徐紹展，去年至台北市知名的天成飯店與朋友聚會用餐時，同行友人餐盤內出現蟑螂，飯店當下立刻道歉、免除餐費，甚至贈送禮品以補償，但徐紹展隔日仍揚言「讓你們暫時歇業應該沒問題」，表示要讓國外媒體都知道，「我希望貴飯店可以抖內」、「現在只差60萬美金」等語，試圖恐嚇飯店討60萬美金（約新台幣1900萬），台北地檢署偵辦後，今（21）日依恐嚇取財罪起訴徐紹展。

廣告 廣告

曾提案死刑公投的徐紹展涉嫌恐嚇天成飯店，要求「抖內60萬美金」，被台北地檢署依恐嚇取財未遂罪嫌起訴。（圖／社團法人台灣百合公義協會臉書）

起訴書指出，徐男於去年8月15日與友人至台北市天成飯店翠庭中餐廳吃飯，因友人餐盤內出現蟑螂，經反映後，經理現場道歉且免除餐費，也致贈禮品做為補償，並應徐紹展要求就後續事宜做協商。

隔日，徐紹展至貴賓室協商時表示，自己有經營顧問公司，且工作內容包含國際媒體，並恐嚇道「好死不死剛好你們來撞槍口」、「萬一國外媒體我登出來的時候，你們就很慘了」、「我弄不倒你們，但是讓你們暫時歇業應該是沒問題」，甚至還表示「我希望貴飯店可以抖內」、「我曾經有過最高紀錄人家拿了三千萬元的封口費」，並提出要天成飯店「斗內」他60萬美金，飯店主管聽聞心生畏懼，報警處理。

檢方調查後認為，飯店當下已就用餐衛生問題道歉且補償，若徐紹展仍覺得權益受損，大可以尋求法律途徑處理，而不是出言恐嚇並求取財物，認定他涉及恐嚇取財未遂罪嫌，將他起訴。

更多FTNN新聞網報導

獨／中天記者林宸佑涉共諜！北檢「無管轄權」聲搜失利 橋檢「換這招」豪取38張搜索票奏捷

京華城弊案續燒！土地疑「非常規交易」 沈慶京長子遭約談、50萬交保

南萬華教父癌逝！義子告別式「完成遺願」 斷仇家黑狗雙腳筋

