吃飽就想睡？「暈碳」讓身體偷偷囤脂 減重醫教你3招吃碳水不發胖

吃完飯想打瞌睡，不只是幸福感，而可能是血糖劇烈波動造成的「暈碳」。（示意圖/pexels）

不少人吃飽後會有一種想打盹的感覺，甚至認為這是「幸福感」的表現。然而減重醫師蕭捷健在臉書發文指出，這種現象其實是俗稱的「暈碳」，背後反映的是血糖劇烈波動與脂肪儲存機制啟動，而非單純的飽足或放鬆。

什麼是暈碳？吃太快、空腹暴食都可能「血糖雲霄飛車」

許多人為了減肥會刻意不吃澱粉，或長時間空腹後一次性大量進食，造成血糖急速升降。蕭捷健指出，血糖在短時間內快速上升時，胰臟會釋放大量胰島素以控制血糖。這時能量被迅速轉存至脂肪細胞，就像把熱量直接送進「肚子、大腿倉庫」。

廣告 廣告

隨後血糖因胰島素作用快速下降，容易出現手抖、無力、想睡的典型「暈碳」現象。醫師強調，這不只是吃飽後想休息，而是身體在承受「暴衝後暴跌」的代謝壓力，也會讓下一餐更餓，增加脂肪囤積風險。

暈碳怎麼避免？3招穩血糖，減脂不挨餓

蕭捷健提出3項原則，建議民眾「好好吃碳水」，不必完全戒澱粉。

澱粉先穿防彈衣：飯前先吃蛋白質與蔬菜，減緩血糖上升速度。 挑慢消化碳水：以地瓜、糙米、燕麥等原型食物為主，減少白飯、白麵條等精製澱粉。 總量分散攝取：一日多餐分次吃碳水，避免一餐爆量後血糖劇烈波動。

蕭捷健也建議，可參考「碳水循環」方式調整飲食，讓身體在燃脂與能量供應間維持平衡。蕭捷健提醒，若吃完飯精神仍佳，代表這餐碳水吃得恰當，也減少脂肪囤積的機會。

更多鏡週刊報導

「這樣配更不健康」你吃鹹酥雞一定要搭炸九層塔嗎？ 營養師揭4大危害

醫學史上的意外！糖尿病用藥成「明星最強減肥神器」 百萬網紅揭祕：靠「騙大腦」變瘦

以為還能吃...冰箱不是時光機！食藥署揭「冷凍食品4大錯誤」 很多人都忽略