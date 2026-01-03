吃飽就想睡 當心胰島素阻抗

許多人誤以為「血糖異常」只會出現在糖尿病患的身上，但事實上，代謝系統的危機可能在血糖「還沒超標」前就已經發出警報。聯安預防醫學機構健檢大數據，統計去年共3萬3605筆資料，發現高達31％的受檢者，有「胰島素阻抗」的問題，顯示每3人中就有1人的血糖調節能力已出現問題。最自然且有效的方法，就是正確飲食搭配規律運動。

健檢現場最常有民眾詢問：「營養師，我吃飽就想睡、整個人好累」，或「怎麼才剛吃完又覺得餓，還特別想吃甜的」？聯青診所營養師林祐萱指出，這都是血糖劇烈波動、胰島素敏感度下降的典型警訊。

林祐萱說，當細胞對胰島素反應變遲鈍，身體便開始囤積內臟脂肪，進而使血脂、血壓失控，並加速慢性發炎與老化，長期更可能走向三高。血糖長期偏高時，胰島素被迫不斷分泌，久而久之細胞逐漸「聽不見」訊號，就形成胰島素阻抗。要打破這個惡性循環，最自然且有效的方法，就是正確飲食搭配規律運動。

肌肉是人體最大的「吃糖高手」。林祐萱表示，在運動過程中，肌肉會利用葡萄糖作為能量來源，不僅能有效降低血糖，也能減輕胰臟負擔。有氧運動能提升心肺功能、促進血糖的即時利用並加速脂肪燃燒；阻力訓練則能增加肌肉量、提升胰島素敏感度。兩者搭配是最理想的代謝改善組合。例如：每周5天快走30分鐘，搭配至少2次阻力訓練，就能同步強化心肺、提升肌力、並更有效地改善血糖調控。

運動強度是改善胰島素敏感度與提升代謝效率的關鍵，而運動前後聰明吃，也讓血糖更穩定。運動前30分鐘以「低升糖、好吸收」為核心，儲備運動時的燃料—肝醣，以容易消化吸收的醣類為主（約30克），蛋白質為輔（約7克），燕麥奶、巧克力牛奶、地瓜搭配茶葉蛋都是不錯的選擇。

運動後30～60分鐘則是修復身體的關鍵時段，林祐萱建議補充「優質蛋白質＋醣類」，加速肌肉修復與恢復體力，補充蛋白質（約20克）、醣類（約60克），兩者缺一不可，建議乳清蛋白搭配三角御飯糰，或是一個拳頭大小的水果搭配無糖豆漿。