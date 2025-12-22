吃飽就想睡？還特別想吃甜？ 竟「血糖異常」典型警訊 3

吃飽就想睡、整個人好累？才剛吃完又覺得餓，還特別想吃甜的？小心，這一些現象有可能都是血糖劇烈波動、胰島素敏感度下降的典型警訊！營養師提醒，許多人誤以為「血糖異常」是糖尿病患者的專利，事實上，代謝系統的危機可能在血糖「還沒超標」前就已悄悄發出警報。

飽餐後的疲倦，其實是血糖失控的警示。國內大型健檢機構聯安預防學機構就公布健檢大數據發現，分析2024年、共3萬3605筆資料，其中高達 31%的受檢者，有「胰島素阻抗」的問題，顯示每三人中就有一人的血糖調節能力已出現問題。

營養師林祐萱表示，胰島素阻抗是代謝失衡的起點，當細胞對胰島素反應變遲鈍，身體便開始囤積內臟脂肪，進而使血脂、血壓失控，並加速慢性發炎與老化，長期更可能走向三高與糖尿病。

林祐萱警告，血糖長期偏高時，胰島素被迫不斷分泌，久而久之細胞逐漸「聽不見」訊號，就形成胰島素阻抗。要打破這個惡性循環，最自然且有效的方法，就是正確飲食搭配規律運動，因為肌肉是人體最大的「吃糖高手」，在運動過程中，肌肉會利用葡萄糖作為能量來源，不僅能有效降低血糖，也能減輕胰臟負擔。

另外，有氧運動能提升心肺功能、促進血糖的即時利用並加速脂肪燃燒；阻力訓練則能增加肌肉量、提升胰島素敏感度。

林祐萱強調，兩者搭配是最理想的代謝改善組合。例如：每週五天快走30分鐘，搭配至少2次阻力訓練，就能同步強化心肺、提升肌力、並更有效地改善血糖調控。然而，多數有血糖困擾民眾在運動時最常犯的錯誤是忽略「強度是否足夠」，運動強度才是改善胰島素敏感度與提升代謝效率的關鍵因素。

林祐萱建議，民眾可用「最大心率計算法（220－年齡 為最大心率→中等強度約為最大心率的60～70%）」、「談話測試（運動時能講話，但無法完整說完一段話，即是中等強度）」、「阻力訓練（能完成12～15下為中強度；若小於12下，即偏向高強度）」等方式來判斷。

而運動前後的飲食不當，也可能反而造成血糖劇烈波動，甚至影響肌肉修復。林祐萱說，研究發現，運動後蛋白質不宜超過20克，攝取過多恐增加腎臟負擔。而每個人的身體組成、基因、作息、荷爾蒙與健康狀態皆不同，因此運動與營養的安排都必須量身訂做，特別是已有血糖異常、肥胖、脂肪肝等與胰島素阻抗相關問題者，最好諮詢專業醫療團隊介入，透過專屬指導，才能真正改善成效。

