吃飽就睏慘了！醫喊：「3類食物」害人糖尿病、脂肪肝

記者施春美／台北報導

醫師劉博仁表示，許多人吃完甜食、高澱粉食物後，會出現暈、累、睏，下午精神崩盤，此為血糖震盪，長期會變成脂肪肝、糖尿病等代謝症候群。(示意圖／資料照）

吃飽就睏是許多人的經驗，但醫師劉博仁表示，此因血糖震盪所致，許多人吃完甜食、高澱粉食物後，會出現暈、睏，之後又暴吃，下午精神崩盤，這就是典型的血糖震盪，長期會變成胰島素阻抗、脂肪肝、代謝症候群。台灣最常見的血糖地雷食物包括手搖飲、甜點與麵包、澱粉過量的正餐。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁在其臉書表示，所謂血糖震盪是指血糖快速上升，導致胰島素大量分泌，之後血糖又迅速掉落，身體開始需要糖分，而感到飢餓。「長期反覆，就會變成胰島素阻抗、脂肪肝、代謝症候群。」

廣告 廣告

至於現代人常容易「血糖震盪」的原因，劉博仁表示，是因為很多人吃完甜的、高澱粉食物後，會出現暈、累、睏，之後開始暴食、吃甜食，下午精神崩盤，陷入「吃飽卻很快又餓」的困擾。

劉博仁並列舉台灣最常見的「血糖地雷食物」：

1. 手搖飲：

珍珠奶茶、黑糖鮮奶、冬瓜茶、含糖飲料（包含果汁風味飲料），這是升糖最快速的食物。

2. 甜點與麵包

菠蘿麵包、奶酥厚片、可頌、蛋糕捲、剉冰加煉乳，這即是精緻澱粉＋糖＋油脂等同於完美「血糖震盪公式」。

3. 澱粉過量的正餐

一大碗白飯＋炸物、滷肉飯、乾麵、米粉、夜市小吃＋飲料，會導致血糖短時間衝高，再快速下滑。

更多三立新聞網報導

咖啡能防糖尿病！研究揭「1喝法」卻害人陷險境：上班族注意

不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善

「這種保健品」能延緩老化！新研究：連吃4年能讓人老得慢3年

一堆人吃錯！這護腎聖品常被吞錯 名醫：誤吃反而敗腎

