吃飽就「想睡」？醫揭「暈碳」其實是身體警訊

吃飽就想睡嗎？暈碳也稱作「飽睏」，開業醫師魏士航指出，暈碳其實是副交感神經訊號增強，導致人體出現放空、昏沉、極度疲倦或短暫「當機」的現象。當血糖因食物快速「衝太快」，身體大量分泌胰島素後又「掉太急」，這種快速的波動會影響大腦的能量穩定供應，是餐後嗜睡的關鍵原因。

經常性「斷訊」是警訊：代謝可能已超載

魏士航醫師指出，暈碳在醫學上稱為「餐後嗜睡症」（postprandialsomnolence），並非單純的飽足感，而是身體在面對大量碳水化合物時，為了應對血糖的劇烈波動所產生的生理反應。

廣告 廣告

研究顯示，「暈碳」在冷季更容易發生。魏士航醫師表示，氣溫降低會促使身體提高基礎耗能並增加食慾，但濕冷環境卻降低了活動量，形成了典型的「吃得多、動得少」冬季代謝模式。活動量下降會使肌肉使用葡萄糖的效率降低，導致胰島素反應變得遲緩，因此更容易放大血糖的波動幅度，讓人在飯後更容易「斷訊」。此外，高脂高糖的節慶飲食加上作息混亂，也是造成血糖短時間內劇烈波動的重要因素。

魏士航醫師特別提醒，暈碳並非只是「吃太飽」的小事，而是身體在面對碳水化合物時調節能力下降的反映。若餐後經常出現「斷訊」或極度疲倦，代表代謝可能已在超載邊緣，是血糖調節能力下降或代謝耐受度變差的警訊。對於經常性暈碳的民眾，建議透過專業檢測進行進一步評估，以更精準地掌握身體狀況，並制定調整策略。

醫建議5招抗暈碳：改變進食順序與餐後習慣

為了有效減少暈碳現象，穩定血糖是首要目標。魏士航醫師建議，民眾可從以下方面調整：

1.調整早餐組合：應避免單純以飯糰、麵包配奶茶等高碳水組合為主，改以茶葉蛋、無糖豆漿搭配蔬菜的組合，有助於讓血糖更平穩。

2.遵循進食順序：午餐時建議遵循「水、肉、菜、飯、果」的順序，先攝取蛋白質與蔬菜，以延緩血糖反應。

3.餐後動一動：短暫步行至少五分鐘，即可促進葡萄糖的利用，有效減少餐後昏睡潮。

4.接觸自然光：白天多接觸自然光，有助於維持正常的生理節奏，減少餐後疲倦感的放大。