吃飽後想睡覺？營養師揭「醣暈真相」：血糖崩了 3跡象恐是糖尿病
每次中午吃完飯，下午就開始腦袋大當機！開會打哈欠、雙眼放空 想睡又不能睡……真的不是在偷懶！其實是醣暈（Food Coma）了！
什麼是醣暈？
營養師高敏敏指出，醣暈指的是吃下大量碳水或高升糖食物後，血糖快速上升又迅速下降，腦部暫時缺糖，加上副交感神經啟動、消化系統在搶血，整個人就會陷入頭暈、想睡、無力的「腦袋斷電」狀態。所以當你吃飽後感覺昏昏沉沉，很可能是血糖在玩雲霄飛車！
造成醣暈的原因？
1、血糖急速升降：吃太多白飯、甜點、炸物等，讓血糖像雲霄飛車上上下下
2、血液被腸胃徵用：進食後血液流向腸胃，腦袋供血不足自然昏沉
3、食慾素下降：吃太飽或太甜會降低腦內清醒訊號，大腦進入休眠模式
4、副交感神經啟動：身體切換成休息狀態，血壓、心跳、呼吸都變慢，想睡的感覺更明顯
5、激素變化：胰島素大量分泌，促進色胺酸轉成褪黑激素，讓你自然想睡
這樣吃 避免醣暈
高敏敏分享，只要調整飲食順序與組合，就能讓「血糖曲線」更平穩：
1、有菜有肉有澱粉：適量吃碳水，搭配蛋白質、好油與膳食纖維，增加整餐豐富度，幫助血糖穩定不暴升不暴降
2、優先選擇高纖碳水：像糙米、藜麥、地瓜、山藥都是穩血糖的好朋友
3、少吃含糖食物：避免甜點、含糖飲品，避免血糖劇烈波動
4、少吃油炸食品：油炸物會干擾代謝，讓血糖波動更劇烈
這樣做 避免醣暈
除了「吃對」之外，高敏敏強調，「做對」也很關鍵！有些小習慣能幫助血糖更穩定，一整天都不打瞌睡：
1、改變用餐順序：「先菜→再肉→最後飯」讓血糖上升更平緩
2、飯後小動一下：吃飽後散步或伸展5-10分鐘，幫助血糖平穩
3、補充足夠水分：多喝水促進體內循環與代謝，減少疲倦感
4、少量多餐：避免一次吃太多高碳水大餐，可分餐吃、慢慢吃，讓能量穩定輸出
高敏敏提醒，吃飽後只是覺得滿足、放鬆、想休息，那是正常現象，但如果是「頻繁醣暈」可能是「糖尿病」的徵兆，若還出現頻尿、多喝水仍口渴的情形，一定要盡快就醫檢查是否為糖尿病！
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
