吃飽想睡不只是「暈碳」！醫師：高蛋白、高熱量也會讓飽睏找上門

吃飽就想睡，不少人自嘲「暈碳」，但其實不只是碳水惹的禍。醫師指出，高升糖食物容易使血糖快速波動，嗜睡程度更明顯；不過，餐後犯睏與一餐總熱量也密切相關，不論高脂肪或高蛋白餐點，只要熱量高，也可能出現「飽睏」。此外，餐後昏昏欲睡也可能是健康亮紅燈，哪些人又該特別留意？

用餐後一陣睡意來襲，這種現象常被稱為「糖暈」或「飽睏」。越功能醫學診所院長陳君琳指出，醫學上則稱之為「餐後嗜睡」或「餐後倦怠」。

胰島素大軍出動，大腦被「天然助眠劑」攻陷

為何吃飽後容易犯睏？陳君琳將胰島素形容為身體裡的「指揮官」。當我們攝取大量碳水化合物時，血糖會迅速飆升，指揮官便緊急出動，大量分泌胰島素來處理糖分；一旦血糖下降過快，疲倦感便隨之而來，嚴重者甚至可能出現心悸、手抖等反應。

餐後倦怠感，還與神經傳導物質的變化有關。她解釋，胰島素除了調控血糖，還會將大部分胺基酸推送到肌肉中，唯獨色胺酸留在血液裡，進入大腦後成為血清素原料，進而生成褪黑激素。這些神經傳導物質，都與放鬆和睡意有關，讓人不由自主地進入慵懶模式。

陳君琳也提及，根據研究顯示，餐後嗜睡的程度與「總熱量」成正比。即使不是高碳水餐點，只要熱量、油脂或蛋白質過高，同樣會啟動身體的「休息與消化」模式，讓人變得慵懶、衝勁全失。

越功能醫學診所院長陳君琳。陳之俊攝

「飽睏炸彈」不只高碳水，高蛋白、高油脂也會昏昏欲睡

常見的國民美食「中式飯糰」，常被形容為典型的「飽睏炸彈」。陳君琳指出，飯糰多以糯米為主，屬於高升糖食物，血糖容易在短時間快速上升；若同時缺乏蔬菜纖維或足量的肉類蛋白質，血糖上升的速度就更難被延緩。這種高碳水、高熱量的餐點組合，容易放大胰島素分泌與色胺酸進入大腦後帶來的嗜睡感。

她提醒，高升糖食物雖可能讓人較快出現睡意，但這樣的昏沉感往往伴隨血糖波動，並不等同於良好的睡眠品質。若在尚未完全消化的狀態下入睡，還可能增加胃食道逆流的與肥胖的風險。

許多人感嘆年過30更容易「餐後大當機」。她說，目前雖尚無研究證實與年齡有直接關聯，但隨著年紀增長，代謝變慢、運動量減少、壓力增加以及睡眠品質下降，都會放大餐後倦怠的感受。

除了餐點組合，個人健康狀況也會影響餐後嗜睡，例如糖尿病前期、胰島素阻抗或肥胖患者，其血糖波動幅度遠超常人，飯後更容易精神萎靡。另外，如患有睡眠呼吸中止症、貧血或甲狀腺低下等慢性疾病，飽睏感往往是身體發出的求救信號。

陳君琳提醒，若餐後嗜睡已嚴重影響工作表現或開車安全，甚至伴隨心悸、手抖、頭暈、冒冷汗、情緒不穩，就要留意是否有反應性低血糖問題。若發現腰圍變粗、體重異常變化，或長期處於不明原因的疲憊感中，建議尋求專業醫療評估，透過檢查排除代謝問題或慢性疾病。