吃飽想睡是種「幸福感」？ 醫師揭「暈碳」警訊：小心脂肪開啟儲存模式

許多民眾吃飽想睡，甚至覺得這是一種「幸福感」，但其實這是「暈碳」的現象，更要注意這可能會加速累積體內脂肪。減重醫師蕭捷健在臉書發文指出，看到有網友分享「32歲不暈船改暈碳」，讓他哭笑不得，不過他也替大家的胰臟捏把冷汗。蕭捷健提到，很多人以為「暈碳」只是吃飽想睡、很幸福，但這也是身體最容易囤積脂肪的時刻。

高血糖+大量胰島素=開啟脂肪儲存模式

當一個人空腹太久後，一次大量進食，或為了減肥刻意不碰澱粉，逮到機會爆食，就會使血糖像火箭升空一樣大幅波動。這時胰臟就必須分泌大量胰島素調節血糖，至於身體也會覺得熱量太多，將多餘的熱量存進肚子、大腿等倉庫備用。

胰島素用力過猛，血糖會瞬間被打趴

當胰島素一下子分泌過多，血糖又會瞬間降低，這時大腦就會像斷電一樣，出現手抖、想睡、全身無力等狀況。「暈碳」不只讓人想睡，而是身體正在經歷一場「暴漲暴跌」的災難，還會讓你接下來更容易餓。

因此，許多人認為「不吃澱粉就會瘦」，結果長期壓抑後一次反彈，反而會讓你「暈碳又囤脂」。蕭捷健也在文中提醒，好好攝取碳水化合物，才是不暈又不胖的王道，別再把澱粉當敵人，想要血糖穩定、脂肪少，首先要學會如何馴服碳水，而不是戒斷它。

醫師教你3招好好吃碳水

為避免血糖劇烈波動，蕭捷健建議攝取碳水的3項原則：

1.給碳水穿防彈衣：吃澱粉前先吃足夠的蛋白質和纖維，就能讓血糖緩慢上升。

2.挑選慢郎中碳水：原型食物像是地瓜、糙米、燕麥，比起精緻澱粉例如白吐司、麵條好，因為它們分解慢，胰島素不用多分泌，脂肪也就不易堆積。

3.總量控制，分期付款：分散攝取碳水，讓血糖維持平穩的波浪線，平穩的血糖就是燃脂的環境。

最後蕭捷健也提醒，會暈碳就代表身體正在抗議，好好吃碳水不是放縱，而是為了讓身體願意燃燒脂肪。若吃完飯後精神好、不昏沈，就代表這餐不僅吃得正確，也能減少讓脂肪「賴在身上」的機會。